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Вода відходить — з’являються змії. Як вберегтися від плазунів, що з’явилися на Херсонщині

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Червня 2023, 16:30
Нашестя змій на Херсонщині: як себе поводити та вберегтися
Фото: Pexels

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