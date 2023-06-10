Вода відходить — з’являються змії. Як вберегтися від плазунів, що з’явилися на Херсонщині

Від затоплених районів Херсонщини все частіше надходять повідомлення про велику кількість змій у регіоні. Після підриву Каховської ГЕС їх стало помітно більше, тому люди бояться та питають, як поводити себе зі зміями. Читай у нашому матеріалі детально про нашестя змій та як від них уберегтися.

Нашестя змій на Херсонщині: як себе поводити та вберегтися

Герпетолог Олексій Марущак розповів Фактам ICTV.Здоров’я, чи становить ситуація зі зміями на Херсонщині серйозну небезпеку та як вберегтися від них людям. Олексій заспокоює, каже, що страх перед плазунами часто буває невиправданим.

Жодної надмірної або аномальної активізації змій наразі немає. Також нема жодного смертельно отруйного виду змій на підтоплених територіях, — каже герпетолог.

На підтоплених територіях можуть трапитися шість видів змій, серед яких два види вужів — звичайний та водяний. Інші — полоз жовточеревий та сарматський, мідянка та гадюка степова.

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Треба знати про кожен вид, щоб убезпечити себе, дітей та тварин. Вужі — це змії середнього розміру, вони мають жовті чи оранжеві вушка. Водяний вуж найчастіше оливкового кольору, він має шаховий візерунок на тілі. Харчуються рибою та живуть на берегах.

Полози — внесені до Червоної книги України, тому їх у жодному разі не можна вбивати. Полоз великий за розміром, має жовте черевце, візерунків на тілі немає. У сарматського полоза є чорні смужки біля очей та на тілі.

Полози можуть сичати та вигинатися на людей, якщо загнані в кут, але вони не отруйні, тому небезпеки не становлять. Укус полоза потрібно знезаразити, якщо є можливість, отримати консультацію лікаря.

Рідко, але трапляється на Херсонщині мідянка звичайна. Вона мідного кольору та має вздовж тіла рядок темних цяток. На голові має дві плями, які нагадують корону. Змія може кусатися, але вона не отруйна.

Єдиною отруйною змією в Херсонській області може бути гадюка степова. Її ареал поширення — лівобережна Херсонщина. Після підриву ГЕС водою її могло віднести й на правий берег, тому слід бути уважними.

Степова гадюка є маленькою та неповороткою. У неї зигзагоподібний візерунок на тілі, якщо людина її чіпає — гадюка може вкусити, отрута несмертельна, але діяти потрібно швидко.

Якщо вкусила степова гадюка: зніми каблучки та браслети з рук, не воруши сильно рукою, щоб не розганяти кров. На місці укусу може з’явитися набряк, підвищена температура тіла, блювота чи запаморочення.

Потрібно якнайшвидше дістатися лікарні, щоб ввести протиотрутну сироватку або провести симптоматичне лікування, доки отрута не вийде з організму.

В жодному разі після укусу степової гадюки не можна: вбивати змію, припалювати місце укусу або прикладати лід. Не пий алкоголь та не висмоктуй отруту. Також не можна перетягувати джгутом місце укусу.

Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС зараз дуже потребують нашої підтримки. Щоб твоя гуманітарна чи фінансова допомога точно знайшла свого отримувача, читай про надійні організації та фонди.

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