Люди змушені рятуватись на саморобних плотах! Приголомшливі кадри з Херсону

Підрив Каховської ГЕС — чи не найбільша трагедія з початку повномасштабної війни. Вночі 6 червня на тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники зруйнували гідроелектростанцію. Через кілька годин затопило майже увесь лівий берег Херсону.

Рятувальні групи та волонтери з початку трагедії й до цього часу проводять заходи з евакуації, пошуку і порятунку людей та тварин. Міни, які окупанти заклали ще до цього, тепер десь у течії й несуть у собі загрозу випадкових детонувань.

Люди рятуються як можуть, проте росіяни не зупиняють ворожий вогонь ні на мить. Хтось має спеціальну рятувальну шлюпку, а хтось зробив саморобний пліт. Але є і ті, що не хочуть покидати рідний дім.

Зараз також дивляться

Жительки багатоповерхівки у Херсоні змушені виходити на карниз із профнастилу, який усипаний уламками від ракет. Там же вони сушать речі. Кажуть, що родичі, які жили у найбільш затоплених районах, уже всі виїхали.

Вони (росіяни — ред.) нічого не можуть зробити проти військових, але вони можуть це зробити проти цивільних. Тому що ми не можемо відповісти. У нас навіть немає зброї, щоб захиститися, — каже колишній український військовий Юрій.

Проте жителі не втрачають оптимізм та не опускають руки, і шукають різні способи дати ради собі та своїм тваринам. Усі вірять, що Україна здобуде перемогу.

Подивись по темі Черговий воєнний злочин! Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи Читай у нашому матеріалі про наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, куди звернутися постраждалим від підриву Каховської ГЕС.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!