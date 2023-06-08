Люди змушені рятуватись на саморобних плотах! Приголомшливі кадри з Херсону

Підрив Каховської ГЕС — чи не найбільша трагедія з початку повномасштабної війни. Вночі 6 червня на тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники зруйнували гідроелектростанцію. Через кілька годин затопило майже увесь лівий берег Херсону.
Рятувальні групи та волонтери з початку трагедії й до цього часу проводять заходи з евакуації, пошуку і порятунку людей та тварин. Міни, які окупанти заклали ще до цього, тепер десь у течії й несуть у собі загрозу випадкових детонувань.
Люди рятуються як можуть, проте росіяни не зупиняють ворожий вогонь ні на мить. Хтось має спеціальну рятувальну шлюпку, а хтось зробив саморобний пліт. Але є і ті, що не хочуть покидати рідний дім.
Жительки багатоповерхівки у Херсоні змушені виходити на карниз із профнастилу, який усипаний уламками від ракет. Там же вони сушать речі. Кажуть, що родичі, які жили у найбільш затоплених районах, уже всі виїхали.
Вони (росіяни — ред.) нічого не можуть зробити проти військових, але вони можуть це зробити проти цивільних. Тому що ми не можемо відповісти. У нас навіть немає зброї, щоб захиститися, — каже колишній український військовий Юрій.
Вони (росіяни — ред.) нічого не можуть зробити проти військових, але вони можуть це зробити проти цивільних. Тому що ми не можемо відповісти. У нас навіть немає зброї, щоб захиститися, — каже колишній український військовий Юрій.
Проте жителі не втрачають оптимізм та не опускають руки, і шукають різні способи дати ради собі та своїм тваринам. Усі вірять, що Україна здобуде перемогу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, куди звернутися постраждалим від підриву Каховської ГЕС.
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