Украина

Люди вынуждены спасаться на самодельных плотах! Шокирующие кадры из Херсона

08 июня 2023, 21:30

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