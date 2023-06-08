Люди вынуждены спасаться на самодельных плотах! Шокирующие кадры из Херсона

Подрыв Каховской ГЭС — едва ли не самая большая трагедия с начала полномасштабной войны. Ночью 6 июня на временно оккупированной Херсонской области российские захватчики разрушили Каховскую ГЭС. Через несколько часов затопило почти весь левый берег Херсона.

Спасательные группы и волонтеры с начала трагедии и по сей день проводят меры по эвакуации, поиску и спасению людей, а также животных. Мины, которые оккупанты заложили еще до этого, теперь где-то в течении и несут в себе угрозу случайных сдетонирований.

Люди спасаются, как могут, однако россияне не останавливают вражеский огонь ни на миг. У кого-то есть специальная спасательная шлюпка, а кто-то сделал самодельный плот. Но есть и те, кто не хочет покидать родной дом.

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Жительницы многоэтажки в Херсоне вынуждены выходить на карниз из профнастила, усыпанного обломками от ракет. Там же они сушат вещи. Говорят, что родственники, жившие в наиболее затопленных районах, уже все уехали.

Они (россияне — ред.) ничего не могут сделать против военных, но они могут это сделать против гражданских. Потому что мы не можем ответить. У нас даже нет оружия, чтобы защититься, — говорит бывший украинский военный Юрий.

Однако жители не теряют оптимизм и не опускают руки, а ищут разные способы оказать помощь себе и своим животным. Все верят, что Украина одержит победу.

Смотреть по теме Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы Читай в нашем материале о последствиях подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Напомним, ранее мы говорили о том, куда обратиться пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

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