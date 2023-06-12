Війна в Україні

Жовто-блакитний знову майорить! ЗСУ звільнили село Новодарівка на Запоріжжі

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Червня 2023, 12:52
Новодарівка
Фото: Facebook

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