Жовто-блакитний знову майорить! ЗСУ звільнили село Новодарівка на Запоріжжі

Кажуть, що навіть після найтемнішої ночі наступає ранок. А в Україні після тривалої тиші — звільнення нових населених пунктів.

Так 12 червня на сторінці Запорізької окремої бригади територіальної оборони повідомили, що 4 червня 2023 року українським захисникам вдалось звільнити від окупантів село Новодарівка Запорізької області.

Звільнення відбулось в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади територіальної оборони.

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Також повідомляється, що не мали успіху й численні спроби російських загарбників повернути населений пункт під свій контроль, що тривали декілька діб.

Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх! Перемога буде за нами!

Водночас триває ліквідація наслідків катастрофи, яку спричинили російські окупанти, коли підірвали Каховську ГЕС. Дивись, як виглядає затоплений Херсон зараз.

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