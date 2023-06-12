Контрнаступ розпочато? Перелік звільнених ЗСУ територій

Щодня Україна все ближче наближається до дня, коли на нашій землі не лишиться жодного окупанта, а над усіма територіями держави замайорить жовто-блакитний стяг.

Наближають цю перемогу усі, хто допомагає, волонтерить й регулярно підтримує нашу армію. Та все ж титанічною працею та високою ціною виборюють незалежність наші воїни.

Хоч би як ворог не намагався зірвати контрнаступ, у нього це не вдасться. Попри те, що росіяни влаштували наймасштабнішу екологічну катастрофу за останні десятиліття — підірвали Каховську ГЕС, ЗСУ вже почали звільняти українські території.

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Вікна-новини публікують виключно офіційні повідомлення про контрнаступ та звільнення українських земель. Тож які українські території вже офіційно повернулися під український прапор, слідкуй разом з нами у матеріалі.

Контрнаступ: перелік звільнених міст та селищ

4 червня — Новодарівка

Механізований підрозділ разом зі зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади ТРО в рамках оборонної операції 4 червня звільнили від окупантів село Новодарівка.

Протягом кількох наступних діб ворог робив чимало спроб, щоб повернути населений пункт під свій контроль, але зробити це не вдалося. Наші воїни мужньо дали відсіч й вберегли звільнену територію.

10 червня — Нескучне

10 червня стало відомо, що 7-й окремий батальйон АРЕЙ Української Добровольчої Армії звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

11 червня — Благодатне і Макарівка

Наші війська продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку, тож 11 червня Ганна Маляр повідомила про успіхи в районі Берхівського водосховища. Там військові просунулись вперед на 250 м.

Також заступниця міністра оборони згадала про успіхи на Півдні. Українські війська просунулися на двох напрямках від 300 до 1500 метрів й деокупували населені пункти Благодатне і Макарівка.

Благодатне звільнили воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з третім механізованим батальйоном окремої Президентської бригади. Під час звільнення території вдалося взяти в полон шістьох російських військових.

Отримана інформація від полонених допоможе в подальшій деокупації української землі, йдеться в повідомленні на сторінці бригади.

Також Маляр додала, що на напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено.

12 червня — Сторожове

12 червня об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку повідомив українцям про ще один успіх ЗСУ. А саме — звільнення селища Сторожове 35-ю окремою бригадою морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського.

Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю, — йдеться у повідомленні.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині Новини додав про успіхи українських військових під Бахмутом.

На флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога.

— При цьому, завдали чималих збитків — 66 окупантів знищено, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону, – повідомив він.

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