Крім ППО, ще щось цікавеньке. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Новий день приносить черговий доказ підтримки від західних партнерів.

Так, 9 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,1 млрд. Він включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні.

Пакет фінансуватиметься в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

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— Цей пакет USAI ілюструє постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій спроможності ЗСУ захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі.

Що включає пакет військової допомоги від США

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

системи ППО та ракети HAWK;

105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;

безпілотні системи Puma;

боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням.

Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що країна координує з НАТО всі кроки щодо зміцнення оборони України. За погодженням з Північно-Атлантичним Союзом, Польща готова передати Києву винищувачі F-16. Читай детальніше за посиланням.

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