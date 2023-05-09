Безпека повітря та артилерія — у пріоритеті! Що увійде до нового пакету військової допомоги Україні від США

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України не всі країни вірили у силу українців. Та тепер західні партнери лише продовжують захоплюватись нашими оборонцями та надсилати нову допомогу.

Так сьогодні, 9 травня, Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $1.2 млрд.

Як зазначається у повідомлені, Міністерство оборони США пішло на такий крок, аби вкотре наголосити на непохитності своєї підтримки. Новий пакет покликаний зміцнити протиповітряну оборону України та забезпечити захисників артилерійськими боєприпасами.

США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Що увійшло до нового пакету військової допомоги від США

додаткові системи ППО та боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;

боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;

послуги комерційних супутникових зображень;

підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Зараз, коли минула не перша сотня діб повномасштабної боротьби за свободу України, засумніватись у підтримці західних партнерів буває вже досить важко.

Адже й дійсно світ згуртувався задля допомоги нашій державі та її захисникам. Однак перший час після 24 лютого було інакше. Читай, чому західні союзники не поспішали надавати допомогу Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!