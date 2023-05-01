З ними війна могла б закінчитися вже влітку! Чому для України такі важливі винищувачі F-16 та навіщо дозвіл США

Чи не з перших днів повномасштабної війни українці просять закрити небо над нами та надати Україні сучасні винищувачі. Польща і Словаччина оголосили про передачу Україні винищувачів МіГ-29. Ми вдячні нашим партнерам, але вкотре наголошуємо, що нам потрібні сучасні F-16.

Представниця комісії Верховної Ради України з контролю за використанням західної зброї Олександра Устінова в інтерв’ю DW розповіла, навіщо Україні літаки F-16, пояснила, чому така зброя не спричинить ескалацію війни. Вона також описала, чому ми чекаємо дозволу на винищувачі саме від США, та ще раз наголосила на важливості політичної волі у партнерів.

Навіщо Україні винищувачі F-16

Ми просимо винищувачі F-16, бо вони є частиною системи протиповітряної оборони.

Українські літаки мають радари з видимістю на 60 км, а російські — на 40 км. Ми можемо стріляти на 30 км, а вони — на 200 км. На жаль, якщо у нас не буде сучасних винищувачів, нам буде складно захистити цивільне населення, а також військових з повітря, — пояснює Устінова.

Вона наголошує, що з 50-річним літаком, майже часів Другої світової війни, складно працювати.

Будь-яке протистояння з російськими літаками — це самогубство для наших пілотів, які вже є героями, — акцентує Олександра Устінова.

Чому Україні не надають винищувачі F-16

Представниця ВРУ зазначає, що ключовим аргументом проти є те, що українці не знають, як керувати F-16, а навчання займе багато часу.

— Ми чули такі самі аргументи проти надання HIMARS, які виявилися дуже ефективними на полі бою. Так само говорили про ППО Patriot, українці вже навчилися працювати з ними.

Якби про навчання українських пілотів заговорили хоча б півроку тому, ми вже б збивали російські винищувачі та врятували б багато життів, — каже вона.

Чому важливо отримати згоду США

Устінова пояснює: дуже важливо заручитися підтримкою США, бо це їхні літаки.

Жодна країна світу не може не лише надати, а й продати Україні F-16. США мають надати ліцензію на експорт.

За її словами, однією з причин, чому не хочуть надавати Україні винищувачі F-16, є те, що деякі країни бояться ескалації. Але так само казали і про попередні види зброї. Попри це, вона дає нам можливість захищатися та давати відсіч, а не загострювати ситуацію.

Устінова вважає, якби у нас були б винищувачі F-16, достатньо зброї і боєприпасів, війна могла б закінчитися вже влітку. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний чітко сказав партнерам.

Наші військові льотчики роблять нереальні речі, захищаючи Україну усіма силами у небі. Раніше ми розповідали історію пілота Євгена Соловйова про вильоти в оточений Маріуполь.

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Фото: flickr