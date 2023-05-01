С ними война могла бы закончиться уже летом! Почему для Украины так важны истребители F-16 и зачем разрешение США

Едва ли не с первых дней полномасштабной войны украинцы просят закрыть небо над нами и предоставить Украине современные истребители. Польша и Словакия объявили о передаче Украине истребителей МиГ-29. Мы благодарны нашим партнерам, но еще раз подчеркиваем, что нам нужны современные F-16.

Представительница комиссии Верховной Рады Украины по контролю за использованием западного оружия Александра Устинова в интервью DW рассказала, зачем Украине самолеты F-16, объяснила, почему такое оружие не повлечет за собой эскалацию войны. Она также объяснила, почему мы ждем разрешения на истребители именно от США, и еще раз отметила важность политической воли у партнеров.

Зачем Украине истребители F-16

Мы просим истребители F-16, потому что они являются частью системы противовоздушной обороны.

Украинские самолеты имеют радары с видимостью на 60 км, а российские — на 40 км. Мы можем стрелять на 30 км, а они — на 200 км. К сожалению, если у нас не будет современных истребителей, нам будет сложно защитить гражданское население, а также военных с воздуха, — объясняет Устинова.

Она отмечает, что с 50-летним самолетом, почти времен Второй мировой войны, сложно работать.

Любое противостояние с российскими самолетами — это самоубийство для наших пилотов, которые уже являются героями, — акцентирует Александра Устинова.

Почему Украине не дают истребители F-16

Представительница ВРУ отмечает, что ключевым аргументом против является то, что украинцы не знают, как управлять F-16, а обучение займет много времени.

— Мы слышали такие же аргументы против предоставления HIMARS, которые оказались очень эффективными на поле боя. Так же говорили о ПВО Patriot, украинцы уже научились работать с ними.

Если бы об обучении украинских пилотов заговорили хотя бы полгода назад, мы уже сбивали бы российские истребители и спасли бы много жизней, — говорит она.

Почему важно получить согласие США

Устинова объясняет: очень важно заручиться поддержкой США, потому что это их самолеты.

Ни одна страна мира не может не только предоставить, но и продать Украине F-16. США должны предоставить лицензию на экспорт.

По ее словам, одной из причин, по которой не хотят предоставлять Украине истребители F-16, является то, что некоторые страны боятся эскалации. Но так же говорили и о предыдущих видах оружия. Но оно позволяет нам защищаться и давать отпор, а не обострять ситуацию.

Устинова считает, что если у нас были бы истребители F-16, достаточно оружия и боеприпасов, война могла бы закончиться уже летом. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ясно сказал партнерам.

Наши военные лётчики делают нереальные вещи, защищая Украину всеми силами в небе. Ранее мы рассказывали историю пилота Евгения Соловьева о вылетах в окруженный Мариуполь.

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Фото: flickr