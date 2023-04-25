Он выполняет самые опасные авиамиссии! О вылетах в Мариуполь и на Змеиный от пилота вертолета

Украинские военнослужащие держат на себе и небо, и землю, и все, что есть между ними. Сейчас они — наш щит, позволяющий спать в теплых кроватях и завтракать сбалансированным блюдом, ходить на работу и посещать кинотеатры и кафе.

Мужчины и женщины выполняют опасные задачи, но не говорят о них — ждут победы. Но есть такие истории, которые умалчивать просто невозможно! Сегодня — одна из таких.

За штурвал вертолета Ми-8 Евгений Соловьев сел в 20 лет. Первоначально — миротворческая миссия в Конго и… авария в небе. Выжил. Дальше — война дома. Донбасс, 2014 год. Постоянные боевые задания, перевозка грузов, эвакуация раненых.

Впереди был очередной вызов — полномасштабная война. Евгений сразу бросился в бой: уничтожать наступающие на родную Херсонскую область колонны. Именно он выполнял опасные авиамиссии первого года большого вторжения. Летал в окруженный Мариуполь, с неба поддерживал битву за остров Змеиный.

Как это было — рассказываем дальше.

Покидал разбомбленный аэродром последним

Евгению сейчас — 33. Родился в семье авиаторов и все детство провел на аэродромах. Теперь он летчик первого класса, один из лучших украинских пилотов.

24 февраля 2022 года для Евгения началось с исполнения обязанностей командира вертолетной эскадрильи в Чернобаевке. Он приказал поднять в небо все, что могло лететь: по аэродрому уже били российские ракеты.

Евгений как командир покидал Чернобаевку последним.

— Дождался, пока собрали последний вертолет, на котором и улетел. Благодаря мужеству наших техников, инженеров мы собрали его уже под обстрелами врага, — вспоминает военный.

Как и другие летчики, Евгений сразу вступил в бой останавливать рвавшиеся на родной Херсон вражеские колонны.

Эти первые дни — это был сплошной адреналин. Не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. Ничего.

— Нам давали район, где, по данным разведки, шла колонна. Иногда мы слышали эту информацию от наших близких и родственников. Когда получали “добро”, летали и искали эти колонны. И уничтожали, — делится Евгений.

Он говорит: помнит, как впервые увидел врагов лицом к лицу. 25 февраля оккупанты просто сидели и смотрели вверх на украинский вертолет.

— Они даже не были напуганы. Возможно, думали, что это их вертолет. Никакого сопротивления, — констатирует боец.

Полет в окруженный Мариуполь

Когда врага остановили на Херсонском направлении, Евгений получил самый опасный вызов в своей жизни — полет в Мариуполь. Город был в окружении.

Мы назвали это “билетом в один конец”.

Но лётчик не отказался. Там много раненых — они нуждались в помощи. К тому времени вертолетчики уже совершили четыре рейса в окруженный город. Все — успешные. Но каждый последующий полет был более рискованным.

— Путей, как добраться до Мариуполя, не было много. И россияне понимали, что туда летают наши вертолеты.

Они вылетели четырьмя вертолетами ночью, перевозили внутри боеприпасы и десант. По воспоминаниям Евгения, у этих добровольцев было боевое настроение: они знали, куда летят.

Приземлиться должны были в мариупольском порту, где было много препятствий. Полет выполняли в очках ночного видения и на очень малых высотах.

Это было примерно в пять часов утра. Мы высадились и загрузили раненых за семь, может, десять минут.

А на обратном пути начался обстрел. Несмотря на уверенность, что вернуться удастся спокойно, пилоты попали в засаду.

— Я увидел очень много стрелкового оружия. Трассеры пролетали между вертолетами в разные стороны. После этого — взрыв с левой стороны. Я понял: что-то очень мощное в меня прилетело, — рассказывает Евгений Соловьев.

Впоследствии оказалось, что российская зенитная ракета попала прямо в двигатель. К счастью, не сдетонировала.

На одном двигателе, с 20 ранеными на борту летчик “дотягивает” машину до посадки. Но вертолет сопровождения на связь не выходит — его оккупанты все же сбивают.

К сожалению, в него тоже попала ракета, она сдетонировала, и они… ну, сгорели.

А после пережитого Евгений отправляется на еще одну миссию: освобождать остров Змеиный.

— 7 мая мы совершили полный цикл, несмотря на присутствие там российских самолетов. Их было не менее семи над островом. Мы нанесли огненное поражение, высадили группу Альфа и ГУР. После этого поддержали их огнем.

За эти исторические операции Евгения Соловьева наградили высшим государственным званием — Герой Украины. С того времени он выполнил более сотни боевых задач. Летает и сегодня.

Делится: его мотивирует собственная семья и сын, который ждет отца дома.

Возможно, это будет очень необычно услышать, но, на мой взляд, худшее, что сейчас может произойти — это поставить на “стоп” эту войну, — говорит военный.

— Сейчас моему сыну семь лет. Через 15 лет ему будет 22. Я не хочу, чтобы он тоже получил эту войну. Потому мы сейчас должны поставить точку в этой истории. Именно за это я воюю.

Ради детей воюет и другой наш военный: о мотивации на фронте и Украине нового поколения рассказал боец Андрей.

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