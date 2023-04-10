“Ты меня только не хорони…”: история пленения защитника Мариуполя и как его любимая борется за мужчину

Война в Украине идет с 2014 года, однако большинство украинцев почувствовали ее на себе уже в 2022 году. Несмотря на все предупреждения разведки, советы иностранных партнеров и новости о тревожном чемоданчике, для большого количества людей полномасштабное вторжение стало неожиданным, и оттого — еще страшнее.

В то же время, военные, которых еще с начала февраля прошлого года готовили к таким событиям, пытались предупредить близких о возможных больших боевых действиях. Никто не имел четкого понимания, что будет дальше, но у некоторых было плохое предчувствие.

Жены, мужчины которых до сих пор находятся в плену, поделились своими историями с журналисткой УП Жизнь Викторией Андреевой. Хотим рассказать тебе одну из них.

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“Ты только не хорони меня…”

Екатерина и Алексей никогда не были связаны с военным делом. Муж работал юристом, семья жила в Донецкой области.

Впервые на службу сроком на три года он пошел в 2017 году. Алексей отслужил в десантно-штурмовых войсках, после чего продлил мирную жизнь.

По воспоминаниям женщины, он любил свою службу и ставших ему семьей собратьев. Охотно вспоминал смешные истории и рассказывал ей об вычислениях, которые может провести каждый военный: как рассчитать расстояние до упавшего снаряда по шуму и свисту.

В то же время, многого о пережитом в окопах и блиндажах не говорил.

Я предполагаю, что у него был ПТСР, потому что Алексей терял собратьев на службе, но об этом пытался не вспоминать, — рассказывает Екатерина.

За год до полномасштабного вторжения мужчина подписал свой второй контракт с морскими пехотинцами, дислоцировавшимися вблизи Широкино, в Донецкой области.

— 24 февраля я должна была приехать в Мариуполь, а 25 февраля мы планировали наконец пожениться, — вспоминает Екатерина.

За неделю до начала полномасштабного вторжения Алексей позвонил по телефону и сообщил, что свадьбу надо отложить: ненадолго, на несколько недель — ребят вызвали из отпусков, а по телевидению начали показывать, что враг стягивает технику и живую силу, — вспоминает она.

24 февраля Алексей был на службе. Он позвонил Кате и по телефону подробно рассказал, как вести себя во время обстрелов и что делать дальше. Попросил заклеить все окна скотчем, приготовить продукты. А уже через несколько дней звонил и просил, чтобы она уехала из города.

Я до последнего надеялась, что война скоро закончится: немного нас попугают и уйдут, как это происходило всегда.

В последний раз услышать мужчину ей удалось 5 марта.

Это был короткий разговор, в котором Алексей предупредил, что может исчезнуть из сети на время. Тогда россияне уже глушили связь, обстрелы не утихали.

Мне запечатлелись его слова: “Катя, ты меня только не хорони! Будь сильной, все будет хорошо”, — вспоминает женщина.

Что ее гражданский муж жив, 20 марта сообщил его собрат. А все это время Катя молилась и верила, что Алексей не погиб.

Плен

С тех пор никаких известий она не получала. 5 апреля в одном из пропагандистских каналов она наткнулась на видео, как украинских военных берут в плен. Среди ребят был и ее Алексей.

— Это была страшная картина, потому что она высокий — почти два метра роста, его вес до вторжения был около 120 килограммов. А на видео был истощенный худой парень, — рассказывает Екатерина.

Женщина обратила внимание, как ровно стоял ее любимый. Подумала: “Слава Богу, хоть нет ранений”.

Сначала украинских военнопленных вывезли в Еленовку в Донецкой области. Через некоторое время развезли по колониям в России. Последний раз их снова перевезли в феврале этого года, но куда именно — женщина не знает.

Красный Крест и страна-агрессор подтвердили его как пленника спустя несколько месяцев. Но это очень бездейственная организация: они звонят ко мне и вместо того, чтобы рассказать мне об Алексее, спрашивают, известно ли мне что-нибудь новое о моем гражданском муже. То есть родные сами должны по крохам собирать информацию, — говорит Екатерина.

Об Алексее и его состоянии любимой женщине удалось узнать от вернувшегося из плена побратима. Он сказал, что Алексей был на боевых позициях под Мариуполем, где времени на звонки не было.

Об Алексее также упоминала и военный медик 501 батальона Марьяна Мамонова: по ее словам, мужчина получил ранения — три осколка в ноге и один под глазом. Но его успели “подлатать” до того, как он попал в плен. Кстати, Марьяна родила дочь сразу после выхода из плена: читай эту историю в нашем другом материале.

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Фото: Твои.City.