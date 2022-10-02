Обняла животик и говорю: “Манюня, мы дома!” — Марьяна Мамонова о родах и о плене у россиян

Вся Украина волновалась за Марьяну Мамонову — военного медика 36-й бригады морской пехоты. Ее беременной россияне забрали в плен. Полгода с ней не было связи. Муж и родные сбились с ног, ища поддержки и помощи в освобождении беременной женщины.

Больше всего сама Марьяна боялась родить в неволе, но страх, к счастью, не стал реальностью.

21 сентября она родила девочку в украинском Луцке, ее удалось освободить из плена до родов. Сейчас молодые супруги возвращаются домой в Ровенскую область и обустраивают свою жизнь.

О плене и обмене

Марьяна вспоминает: до последнего не знала, что ее везут на обмен. Думала, что из Еленовки, где ее держали почти все это время, этапируют в другую тюрьму. Узнала, что едет на обмен уже в самолете, волновалась, что родит прямо там.

Все это время рядом с беременной в плену была Анастасия. Они, как могли, поддерживали друг друга словами, а иногда и куском хлеба.

Все, что было, отдавала ей, потому что (того, что давали — ред.) было мало для беременной. Она не привередлива была во время беременности, как бывают другие женщины. Слава Богу, мы успели к родам, — рассказывает Анастасия.

После обследования в черниговской больнице Марьяну решили перевезти домой. За ней отправили бригаду из Волынского перинатального центра.

О родах

Руководитель Волынского перинатального центра Ирина Горавская признается: понимали, что роды могут начаться в любой момент. Также все волновались, какими они будут, ведь Марьяна многое пережила в плену.

Кто у нее будет, Марьяна не знала до последнего. Для нее было самым важным родить дома, ведь что было бы с малышкой в плену, даже боялась думать.

Сижу, обняла животик и говорю: “Все, манюня, мы дома”. Муж был со мной, я тогда уже расслабилась, — вспоминает медик.

Через 12 часов после прибытия в Волынский перинатальный центр Марьяна родила здоровую девочку. Назвали Анной. Семья неимоверно счастлива.

Она дома — это самое главное. Также главное, что ребенок родился дома. Я стал отцом. Чувство ответственности возросло в несколько раз, — делится эмоциями муж Марьяны Василий.

Семью засыпали подарками и телефонными звонками. Радуются и друзья, и совсем незнакомые люди, которые все это время волновались за беременного медика. Они устраивали акции в поддержку и в Украине, и за границей. За это семья благодарит всех.

— Страшно попасть в плен… Это самый большой страх, который может быть у каждой женщины. Меня держал малыш… Психологически находиться в таких условиях для женщины очень тяжело… Голову опусти, руки назад, стань под стенку… Все по команде, — вспоминает Марьяна.

Теперь все позади. Медик мечтает, чтобы все пленные наконец-то вернулись домой.

Все, кто находится в плену, заслуживают возвращения домой. Над этим нужно работать, — отмечает она.

А также хочет, чтобы все наши территории вернулись, и в Украине уже наступил мир.

Семьи военных, которые находятся в плену, прилагают все усилия, чтобы узнать хоть что-то о них. Ранее родные украинских моряков рассказали о своих героях и их плене.

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