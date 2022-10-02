Обняла животик і кажу: “Манюня, ми вдома!” — Мар’яна Мамонова про пологи та полон у росіян

Вся Україна хвилювалася за Мар’яну Мамонову — військову медикиню 36-ї бригади морської піхоти. Її вагітною росіяни забрали у полон. Півроку з нею не було зв’язку. Чоловік та рідні збилися з ніг, шукаючи підтримки та допомоги у визволенні вагітної жінки.

Найбільше сама Мар’яна боялася народити в неволі, але страх, на щастя, не став реальністю.

21 вересня вона народила дівчинку в українському Луцьку, її вдалося звільнити з полону до пологів. Зараз молоде подружжя повертається додому на Рівненщину й облаштовує своє життя.

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Про полон та обмін

Медикиня згадує: до останнього не знала що її везуть на обмін. Думала, що з Оленівки, де її тримали майже весь цей час, етапують до іншої тюрми. Дізналася, що їде на обмін вже в літаку, хвилювалася, що народить прямо там.

Весь цей час поруч з Мар’яною у полоні була Анастасія. Вони, як могли, підтримували одна одну словами, а часом і шматком хліба.

Все, що було, віддавала їй, бо (те, що давали — ред.) було мало для вагітної. Вона не вередлива була під час вагітності, як бувають інші жінки. Слава Богу ми встигли до пологів, — розповідає Анастасія.

Після обстеження в чернігівській лікарні Мар’яну вирішили перевезти додому. За нею відправили бригаду з Волинського перинатального центру.

Про пологи

Керівниця Волинського перинатального центру Ірина Горавська зізнається: розуміли, що пологи можуть розпочатися будь-якої миті. Також всі хвилювалися, якими вони будуть, адже жінка багато пережила у полоні.

Хто у неї буде Мар’яна не знала до останнього. Для неї було головним народити вдома, адже що було б з малечею у полоні, навіть боялася думати.

Сиджу, обняла животик і кажу: “Все, манюня, ми вдома”. Чоловік був зі мною, я тоді вже розслабилася, — згадує жінка.

Через 12 годин після прибуття до Волинського перинатального центру Мар’яна народила здорову дівчинку. Назвали Анною. Родина не тямить себе від щастя.

Вона вдома — це найголовніше. Також головне, що дитина народилася вдома. Я став батьком. Відчуття відповідальності зросло у кілька разів, — ділиться емоціями чоловік Мар’яни Василь.

Родину засипали подарунками й телефонними дзвінками. Тішаться і друзі, і зовсім незнайомі люди, які весь цей час хвилювалися за вагітну медикиню. Вони влаштовували акції на підтримку і в Україні, і за кордоном. За це родина дякує усім.

— Страшно потрапити в полон… Це найбільший страх, який може бути в кожної жінки. Мене тримала дитинка… Психологічно перебувати в таких умовах для жінки дуже тяжко… Голову опусти, руки назад, стань під стінку… Все по команді, — згадує Мар’яна.

Та тепер все позаду. Медикиня мріє, аби всі полонені нарешті повернулися додому.

Усі, хто знаходиться в полоні, заслуговують повернутися додому. Над цим потрібно працювати, — наголошує вона.

А також хоче, щоб усі наші території повернулися, і в Україні вже настав мир.

Родини військових, які перебувають у полоні, докладають усіх зусиль, щоб дізнатись бодай щось про них. Раніше рідні українських моряків розповіли про своїх героїв та їхній полон.

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