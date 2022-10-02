Розповіді

Обняла животик і кажу: “Манюня, ми вдома!” — Мар’яна Мамонова про пологи та полон у росіян

Катерина Курбанова 02 Жовтня 2022, 14:00
Мар’яна Мамонова народила дівчинку та розповіла про російський полон

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