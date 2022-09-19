Україна

З вагітними немає зв’язку з квітня! Скільки українських жінок у полоні РФ

Катерина Курбанова Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 19 Вересня 2022, 13:00

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0:02:59
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