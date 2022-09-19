З вагітними немає зв’язку з квітня! Скільки українських жінок у полоні РФ

Мирні акції на підтримку військовополонених жінок, яких окупанти вивезли з Маріуполя, відбулися у багатьох українських містах і навіть у Європі.

Люди вкотре закликають зробити все можливе й українську владу, і весь світ, щоб повернути полонених додому, адже забувати про наших людей не можна.

Вагітна військовополонена Мар’яна Мамонова

У російському полоні перебувають багато жінок, зокрема й вагітна лікарка Мар’яна Мамонова, якій скоро народжувати.

Тому з кожним днем родині стає дедалі страшніше, адже за півроку, доки вона в полоні, від неї немає жодної звістки. Рідні та небайдужі українці просто благають визволити її та повернути додому.

Чекайте на мене, я все одно повернуся додому, — розповідає про останню розмову з сестрою Анна.

З квітня Мар’яна перебуває у російському полоні. Відтоді — жодної звістки.

Відео, на якому кадировці вишикували полонених із заводу Ілліча в Маріуполі, рідні переглянули сотні разів.

Військова медикиня служила в морській піхоті, мала чотири ротації на Схід України. Мар’яна пішла на війну за місяць після одруження. Про те, що вагітна, дізналася вже у бомбосховищі, де тримала оборону її бригада.

Рідні знають, що вона перебуває в Донецьку, у пологовому відділенні місцевої лікарні. Народити військова має на початку жовтня, тож родина очікує її якнайшвидшого повернення, щоб дитина народилася не в полоні.

Військовополонені жінки — скільки їх

За приблизними підрахунками, нині в руках російських загарбників перебувають майже 130 жінок.

Шукає свою сестру Катерину Павленко і Андрій Лебедюк. Вона також потрапила в полон до російських окупантів у квітні.

Вдома на неї чекають двоє маленьких діток. Нині відомо лише те, що тримали Катерину в Таганрозі в СІЗО № 2. Окрім військової, там було ще 15 людей. На всіх полонених було лише два ліжка, води не було, санвузол не працював.

Українці постійно проводять мирні акції, щоб нагадати світу про наших полонених захисників та захисниць.

Це суворе порушення Женевської конвенції, і воно не єдине. Серед полонених є вагітні жінки та малолітні діти, — каже співорганізаторка акції Наталія Райніш.

Під час акції у Львові одна з учасниць намалювала образ вагітної жінки за ґратами як символ незламності українок та їхньої віри в майбутнє.

Раніше військова парамедикиня Тайра розповіла про катування, полон та бої за Маріуполь.

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