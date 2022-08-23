Люди

Голки встромляли в рану та катували водою: захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 10:32
захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими

Більше відео
0:04:45
Переселенці з Херсону
Врятувались з окупації та відкрили з бабусею власну справу: історія сім’ї з Херсонщини, що надихає
0:04:30
Реалії війни від українського захисника
З будівельника – у нацгвардійця. Реалії війни від українського захисника та викриття зрадників
0:04:05
Історії людей, що пережили російський полон у Тростянці
Пережити “підвал” вдалося не всім! Жахливі історії про російський полон у Тростянці
0:02:49
історія двох братиків, які втратили батьків
Ледь не відлетіли на небо: історія двох братиків, які втратили батьків, але вчепились за життя
Дивитись більше

Останні відео
захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими

Голки встромляли в рану та катували водою: захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку
0:14:30
як час працює на користь України
Росія вичерпує свої ресурси: як час працює на користь України та що сприяє нашій перемозі
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 23 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 23 серпня
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін засудили за танці на вечірці
Засудили за танці та веселощі! Розповідаємо про флешмоб на підтримку прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін
Коли комендантська година на День Незалежності
Жодних святкувань та масових заходів. Коли комендантська година на День Незалежності у різних містах України
0:02:11
Маріуполь сьогодні
Маріуполь сьогодні: українців годують обіцянками, а “своїм” дарують вцілілі квартири
0:04:00
Марія Примаченко
Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни
0:04:34
Аукціон для ЗСУ
Лоти від іграшки Патрона до сукні Каменських — як долучитись до благодійного онлайн-аукціону для ЗСУ
Більше відео
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Читати далі
Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь