Голки встромляли в рану та катували водою: захисники Маріуполя розповіли, як окупанти поводяться з полоненими

Боротьба за незалежність України триває, але після перемоги в українського народу дуже ще чимало роботи. Усі захисники, які потрапили у російський полон, мають повернутись додому.

Про це говорять рідні військових, про це повторюють і ті, хто побував у руках ворога.

Оборонці Маріуполя на псевдо Вікіпедія, Манго і Вишня розповіли на прес-конференції про те, у яких умовах перебувають полонені українські військові та яких тортур завдають окупанти.

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Азовець Владислав Жайворонок, серед побратимів Вікіпедія, говорить, що росіяни застосовують усі можливі й неможливі засоби тиску. Окупанти не надають належної медичної допомоги пораненим, лише підтримують життєдіяльність так званого обмінного фонду.

Він знає це не зі слів: в день, коли всіх Азовців евакуювали з заводу Жайворонок отримав важке поранення, тому проходив “лікування” у медичному закладі Донецька, де одразу після ампутації його почали допитувати.

Фактично це було не лікування, а збереження життя, щоб ми просто дожили до можливого обміну.

Крім того, з перших днів намагаються психологічно зламати дух українських воїнів, розповідають, що вони нікому не потрібні та все одно програють.

Комусь голки встромляли в рану, когось катували водою. Деякі хлопці отримували недостатньо лікування.

Військовий з ГУР Міноборони Дмитро Усіченко, який має псевдо Вишня, погоджується та додає, що після моральних знущань ішли допити та погрози вбити захисників української державності.

На жаль, погрози перейшли у реальність і полонених бійців Азову масово вбили в Оленівці. Такий терор росіян Вишня не збирається лишати безкарним, адже в тому бараці загинули його побратими.

Коли буде можливість він розповість в Гаазі про всі звірства окупантів над полоненими. Росіяни зробили теракт, це країна — терорист.

Окрім фізичної розправи їм не дозволяли подзвонити рідним, не давали доступу до новин. До них не пустили представників жодної міжнародної організації. Під час допитів росіяни намагались зламати та змусити зізнатись у тих злочинах, які скоїли вони самі.

Інший воїн Азова — Денис Чепурко на псевдо Манго, який теж побував у Оленівці — розповідає, як в полоні спали на підлозі кімнати площиною метр на метр та отримували всього 600 мілілітрів непитної води на два дні.

Повна прес-конференція азовців

Крім того, окупанти під час допитів намагались змусити його підписати папери проти свого командування. Росіяни хотіли таким чином скинути з себе всю відповідальність за знищення мирного колись Маріуполя.

Однак критичне мислення дозволить зрозуміти, що той судовий процес, який влаштовують полоненим, вже має заготовлений вирок, який підкріплюють низькосортними фактами.

Ворог має понести покарання, за всіх вбитих людей, яких спалювали цілими кварталами, за понівечене місто та травмованих дітей.

Якщо хочеш дізнатись детальніше, як українські військові відновлюються після пережитого у героїчному місті, читай інтерв’ю з морпіхом із Маріуполя, який пережив постріл з танка та російський полон.

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