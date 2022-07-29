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Медик сказав, я не маю права померти: інтерв’ю з морпіхом із Маріуполя, який пережив постріл з танка та російський полон

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Липня 2022, 17:00
Гліб Стрижко
Фото: Unsplash, Telegram

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