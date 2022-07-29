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Медик сказал, я не имею права умереть: интервью с морпехом из Мариуполя, пережившим выстрел из танка и российский плен

Даниэла Долотова, редактор сайта 29 июля 2022, 17:00
Гліб Стрижко
Фото: Unsplash, Telegram

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