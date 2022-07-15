Рассказы
Эксклюзив

Война закончится грандиозным разгромом оккупантов — украинские герои заряжают боевым духом с передовой

Елена Яковлева, редактор сайта 15 июля 2022, 21:00
Історії українських військових на передовій

Эксклюзивы
Екстрена контрацепція - що це, види та ризики
Если все пошло не по плану: что такое экстренная контрацепция и как ее применять без ущерба для здоровья
Ігор Талалай волонтер
“Переводчик” — это когда тебя бьют, пока не заговоришь по-русски. Воспоминания волонтера Игоря Талалая о 88 днях в плену
Чайлдфрі
Чайлдфри, или почему люди не хотят иметь детей?
Вадим Карпьяк с старшым сыном Марком
Освоение Марса, ночные эфиры и мастер-класс на кухне: Вадим Карпьяк о том, как проводит время со старшим сыном
Смотреть больше

Больше новостей
Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині за 15 липня
Новый акт террора: Что известно о взрывах в Днепре, Кременчуге и Киевской области вечером 15 июля
Якими ракетами Росія бомбить Україну
Кассетные, обломочные и фугасные: какими ракетами Россия бомбит Украину
Как избежать усталости во время войны?
Я устал (-а) от войны: как избежать ощущения изнеможения и эмоционального выгорания
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині за 15 липня
Новый акт террора: Что известно о взрывах в Днепре, Кременчуге и Киевской области вечером 15 июля
Якими ракетами Росія бомбить Україну
Кассетные, обломочные и фугасные: какими ракетами Россия бомбит Украину
Как избежать усталости во время войны?
Я устал (-а) от войны: как избежать ощущения изнеможения и эмоционального выгорания
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
Що відомо про вибухи у Дніпрі, Кременчуці та на Київщині за 15 липня

Новый акт террора: Что известно о взрывах в Днепре, Кременчуге и Киевской области вечером 15 июля
0:04:11
Якими ракетами Росія бомбить Україну
Кассетные, обломочные и фугасные: какими ракетами Россия бомбит Украину
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу
полон
Не сделай хуже: как не навредить тем, кто находится в плену
Марина В'язовська
Гениальная в математике: Марина Вязовская о медали Филдса и дальнейшем развитии украинской науки
0:03:05
Швейне підприємство
Одежда для ВСУ: швейное предприятие во Львовской области трудоустроило десятки переселенцев. Кто ещё нужен
Як виявити міну - курси для пошуковців
Мусор, ветки и даже бутылки могут таить опасность: как саперы учат гражданских поисковиков мин
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:04:26
сімейна пара прихистила у себе сотні собак та котів
Искали и спасали: как семейная пара приютила у себя сотни собак и кошек, оставшихся без хозяев
Олег Жданов про ситуацію на фронті 15.07.2022
Россияне потеряли наступательный потенциал, поэтому прибегают к ракетному геноциду — Жданов о ситуации на фронте
Больше видео
Інтерв'ю Олега Михайлюти Фагота про війну та музику
Читать дальше
Мне приятнее писать песни, но я вынужден учиться стрелять — Фагот о жизни музыканта на войне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь