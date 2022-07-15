Война закончится грандиозным разгромом оккупантов — украинские герои заряжают боевым духом с передовой

Продолжается пятый месяц российской полномасштабной агрессии против Украины. Наши мужчины и женщины дают отпор врагу, защищая не только свои дома, но и весь свободный демократический мир.

Для большинства из них война началась восемь лет назад. Многие находились в ротации еще с прошлого года.

Они выжили под многомесячными вражескими обстрелами и вышли победителями из страшных боев, они теряют друзей и не жалеют свою жизнь и здоровье.

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Сегодня мы расскажем, чем живут и о чем мечтают наши герои на передовой.

Начинаем штурмовать — россияне начинают бежать

Военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Дяк воюет с 2016 года. Говорит, что период АТО и ООС — “курорт” по сравнению с боевыми действиями сейчас.

Ведь российская артиллерия работает гораздо более массово, чем раньше. В то же время военный считает, что врага можно и нужно бить.

Он, враг, я извиняюсь, ссы*ливый очень. Начинаем штурмовать — они начинают бежать. Пехота там вообще — дно полное, — характеризует мужчина профессиональные и боевые качества россиян.

Дяк подчеркивает, что это наша земля и мы не отдадим им ничего!

Война закончится нашей победой

Связист Сергей, военнослужащий Вооруженных сил Украины, до войны работал в Укртелекоме. С 2014 года он воюет. Его мать находится в Запорожской области, практически в зоне боевых действий.

Мужчину ждут дочь, сын и жена.

Если мы отсюда уйдем, те изверги придут в наши города, в наши семьи и будут делать еще больше бед, чем сейчас, — говорит связист.

Сергей уверен, что война закончится нашей победой. Другого варианта нет!

Война закончится грандиозным разгромом российских оккупантов

Максим с позывным Борзый — молодой офицер, командир роты Вооруженных сил Украины. Парень львовянин. Ему 24 года.

Ротный говорит, что самым трудным для него было не пережить взрывы и утомительные бои, а должным образом подготовить свое подразделение к тому, с чем придется столкнуться.

Зато с начала полномасштабной российской агрессии рота выполнила все непростые задачи. Противник хорошо почувствовал на себе их смертоносное мастерство.

К сожалению, не обошлось без раненых, но, к счастью, большинство из них уже в строю. Остальные вскоре вернутся в свой боевой коллектив.

— Что могу сказать о враге? Примитивность действий, одни похожи на других, минимум коммуникации между собой, между подразделениями.

Они совершенно не изучают местность, не понимают, как правильно вести себя на тех или иных направлениях, сорят на позициях, возле бронетехники.

Это не только свинство, но и демаскирующий признак. Я бы не сказал, что противник имеет навыки в маскировке или правильно понимает тактику действий подразделений, — оценивает оккупантов Максим.

Максим уверен:

Война закончится грандиозным разгромом российских оккупантов путем уничтожения их живой силы и техники. Если мы продолжим уничтожать их технику такими темпами, то рано или поздно она закончится. А их пехота без брони в наступление не пойдет.

Где-то экстремально, где-то тяжело

Александра — боевой медик. Это ее пятая ротация. Девушка не помнит и никогда не считала, скольким бойцам спасла жизнь. Но точно знает, что никого не оставили на поле боя и всех довезли.

Я никогда не считаю эвакуаций. Хочется, чтобы каждый, кто попадает ко мне, был крайним. Чтобы наши ребята больше не получали ранений.

Физически не тяжело. Уже потом понимаешь, что было. И где-то экстремально, и где-то тяжело. А в моменты, когда работаешь, — все нормально.

Самое главное — успеть все сделать правильно. Как можно скорее вывезти и доставить ребят. А обстрелы — это уже такое, — говорит Александра.

Она делится, что больше всего в ее машине одновременно находились семь раненых. Двое из них тяжелых, лежачих. Но никто не остался без места.

Украинским героям девушка желает не лениться и постоянно оттачивать свое мастерство и в тактике, и в оказании медицинской помощи на поле боя.

Чтобы ребята были как можно осторожнее, не терялись и всегда были готовы. Потому что враг коварен.

Чтобы не прогуливали занятия по тактической подготовке, чтобы не ленились правильно использовать те средства, которые у них есть.

Они все могут, все знают, но иногда немного забывают или ленятся. Сейчас мы снабжены всем. У каждого бойца есть индивидуальная аптечка, достаточно хорошо оснащенная, хорошего качества, — рассказывает боевой медик.

Александра уверена, что мы победим в этой войне. А после победы она хочет поехать домой, к своим кошкам. Одна из них — Арта — была привезена из Мариуполя два года назад.

Недавно во время обстрела животное испугалось и убежало с четвертого этажа. Но благодаря друзьям ее удалось найти целой и невредимой.

Уинстон Черчилль говорил о британской военной авиации во время битвы за Англию: “Никогда на полях человеческих конфликтов не зависело так много для человечества от столь немногих”.

В 21-м веке снова пришло время, когда судьба человечества зависит от немногих — простых украинских мужчин и женщин, вынужденных взять в руки оружие и стать самой боеспособной армией мира.

Время, когда самое дорогое и дорогих можно защитить лишь прицельным огнем по русскому оккупанту.

Автор: Владимир Патола.

Фото: Владимир Патола.

Джалал Нури был совсем ребёнком, когда русские войска пришли в его родной Афганистан. Тогда он вынужденно бежал из страны вместе с родителями.

История афганского беженца, вставшего на защиту Украины, доказывает, что нас поддерживает весь мир.

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