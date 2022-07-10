Пройшли усі кола пекла, тепер — реабілітація. Історії героїв, які повернулися з російського полону

Вони пройшли крізь пекельні бої, поранення та поневіряння полону.

Втім попри каліцтво, не втратили жаги до життя, яку багатьом додавали думки про рідних.

Закривав очі, а в них мій син, це була моя сила повернутися додому, — каже звільненій з полону Сергій.

У Запорізькому шпиталі продовжують лікування та реабілітацію колишні полонені вояки, яких вдалося нещодавно обміняти.

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