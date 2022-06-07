Люди

Росія боїться показати Червоному Хресту, як утримує полонених азовців — Катерина Прокопенко про бійців у неволі

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 07 Червня 2022, 20:00

Більше відео
0:03:53
Сестра азовця нагадує про героїв Азовсталі друкованими футболками
Нагадування про героїв Азовсталі — сестра Дмитра Козацького (Ореста) про друк його фото на футболках
0:02:03
Як колишній військовий розміновує поля голіруч в Баштанці
Голіруч розміновує поля: як колишній сапер із Баштанки звільняє землю від ворожих снарядів
0:00:55
Вірш про війну
Що найбільше вражає на службі ЗСУ? Захисник України написав вірш про війну
0:02:29
Українські військові
Найкращий винахід для ЗСУ: інженер із Дніпра створив надпотужний Power bank
Дивитись більше

Останні відео
0:05:46
Катерина Прокопенко про умови для полонених АЗОВців

Росія боїться показати Червоному Хресту, як утримує полонених азовців — Катерина Прокопенко про бійців у неволі
Як Росія впливає на інші країни в інформаційному просторі
Росія має багато агентів впливу: чому деякі країни досі вірять пропаганді РФ
0:03:53
Сестра азовця нагадує про героїв Азовсталі друкованими футболками
Нагадування про героїв Азовсталі — сестра Дмитра Козацького (Ореста) про друк його фото на футболках
0:06:07
Яких змін зазнає навчальна програма в українських закладах освіти
Війни та миру не буде: Вітренко про освітній процес офлайн та зміни у навчальній програмі в Україні
0:02:03
Як колишній військовий розміновує поля голіруч в Баштанці
Голіруч розміновує поля: як колишній сапер із Баштанки звільняє землю від ворожих снарядів
0:04:39
В Україну завозять бензин з Європи
Пальному в Україні бути: ДПСУ позачергово пропускає бензовози на кордоні
0:02:10
Миколаївський зоопарк: як живуть тварини після обстрілів
Дивом вціліли та навіть отримали поповнення: як живуть тварини в Миколаївському зоопарку
0:05:58
Холера
Привіт із минулого: у Маріуполі шириться холера — як намагаються зупинити епідемію
0:08:51
Як зміняться соціальні виплати з червня
Соцвиплати та пенсії: які зміни чекають на українців уже з червня
0:06:38
Тарас Степаненко про поразку в матчі Україна — Уельс
Сподіваюся, що люди побачили нашу самовіддачу — Тарас Степаненко про поразку в матчі Україна — Уельс
Більше відео
Як Росія впливає на інші країни в інформаційному просторі
Читати далі
Росія має багато агентів впливу: чому деякі країни досі вірять пропаганді РФ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь