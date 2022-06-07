Дружина командира маріупольського полку Азов Катерина Прокопенко розповіла, як утримують полонених бійців Азова, що має робити кожен українець, щоб наших героїв нарешті визволили, а також пояснила, чому Росія боїться показувати представникам Червоного Хреста, як утримують наших героїв.

Полонені азовці

2500 захисників Маріуполя наразі перебувають у полоні в росіян. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 6 червня.

Катерина розповіла, що востаннє вона мала змогу почути чоловіка, Дениса Прокопенка, два тижні тому.

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Він подзвонив мені ввечері, це був невідомий номер. Я думала, що це проросійські хейтери.

Катерина розповіла, що їй постійно телефонують з різних номерів агресивно налаштовані росіяни. Вони мають на меті розхитати нерви, погрожувати тощо. Її номер викладають у російських Telegram-каналах, публікаціях ЗМІ та по телевізору.

Про зв’язок з іншими дружинами Азова та умови в полоні

Ми створили Асоціацію родин захисників Азовсталі. Там тримаємо між собою зв’язок та плануємо різні заходи.

Про умови утримання азовців у полоні відомо лише те, що вони “задовільні”. Катерина разом з асоціацією планують залучити Червоний Хрест, щоб дослідити справжні умови.

— Російська сторона транслює картинку, і ми не можемо знати, чи це постановка. Нам потрібна незалежна сторона, незалежні журналісти, моніторинг від Червоного Хреста. Лише так ми зможемо дізнатись реальну ситуацію.

Червоний Хрест виявив бажання поїхати туди, але все залежить від Росії. Я так розумію, що вона не зацікавлена у відвідинах Червоним Хрестом, — говорить Катерина.

ГУР дуже відповідально ставиться до перемовин. Я в них вірю.

Катерина Прокопенко просить не забувати про полонених героїв з Азовсталі, постійно говорити про них, поширювати історії та фотографії бійців.

Раніше ми розповідали болючі історії полонених волонтерів.