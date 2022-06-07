Россия боится показать Красному Кресту, как удерживает пленных азовцев — Екатерина Прокопенко о бойцах в неволе

Жена командира мариупольского полка Азов Екатерина Прокопенко рассказала, как удерживают пленных бойцов Азова, что должен делать каждый украинец, чтобы наших героев наконец-то освободили, а также объяснила, почему Россия боится показывать представителям Красного Креста, как содержат наших героев.

Пленные азовцы

2500 защитников Мариуполя находятся в плену у россиян. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 6 июня.

Екатерина рассказала, что в последний раз у нее была возможность услышать мужа, Дениса Прокопенко, две недели назад.

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Он позвонил мне вечером, это был неизвестный номер. Я думала, что это пророссийские хейтеры.

Екатерина рассказала, что ей постоянно звонят по телефону с разных номеров агрессивно настроенные россияне. Они преследуют цель расшатать нервы, угрожать и так далее. Ее номер показывают в российских Telegram-каналах, публикациях СМИ и по телевизору.

О связи с другими женами Азова и условиях бойцов в плену

Мы создали Ассоциацию семей защитников Азовстали. Там поддерживаем между собой связь и планируем разные мероприятия.

Об условиях содержания азовцев в плену известно только то, что они удовлетворительны. Екатерина вместе с ассоциацией планируют привлечь Красный Крест, чтобы изучить настоящие условия.

— Российская сторона транслирует картинку, и мы не можем знать, постановка ли это. Нам нужна независимая сторона, независимые журналисты, мониторинг Красного Креста. Только так мы сможем узнать реальную ситуацию.

Красный Крест изъявил желание поехать туда, но все зависит от России. Я так понимаю, что она не заинтересована в посещении Красным Крестом, — говорит Екатерина.

ГУР очень ответственно относится к переговорам. Я в них верю.

Екатерина Прокопенко просит не забывать о пленных героях из Азовстали, постоянно говорить о них, распространять истории и фотографии бойцов.

Ранее мы рассказывали болезненные истории пленных волонтеров.