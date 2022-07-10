Прошли все круги ада, теперь — реабилитация. Истории героев, которые вернулись из русского плена

Они прошли сквозь адские бои, ранения и скитания плена.
Закрывал глаза, а в них мой сын, это была моя воля вернуться домой, – говорит освобожденный из плена Сергей.
Закрывал глаза, а в них мой сын, это была моя воля вернуться домой, – говорит освобожденный из плена Сергей.
Впрочем, несмотря на увечье, не потеряли жажды к жизни, которую многим прибавляли мысли о родных.
В Запорожском госпитале продолжают лечение и реабилитацию бывшие пленники, которых удалось недавно обменять.
Истории настоящей стойкости – в сюжете Андрея Почтева.
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