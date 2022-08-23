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Иглы вонзали в рану и пытали водой: защитники Мариуполя рассказали, как оккупанты обращаются с пленными

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости Даниэла Долотова, редактор сайта 23 августа 2022, 10:32
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