Иглы вонзали в рану и пытали водой: защитники Мариуполя рассказали, как оккупанты обращаются с пленными

Борьба за независимость Украины продолжается, но после победы у украинского народа очень много работы. Все попавшие в плен защитники должны вернуться домой.

Об этом говорят родные военных, это повторяют и те, кто побывал в руках врага.

Защитники Мариуполя с позывными Википедия, Манго и Вишня рассказали на пресс-конференции о том, в каких условиях находятся пленные украинские военные и какие пытки наносят им оккупанты.

Азовец Владислав Жаворонок, среди собратьев Википедия, говорит, что россияне применяют все возможные и невозможные средства давления. Оккупанты не оказывают должной медицинской помощи раненым, только поддерживают жизнедеятельность так называемого обменного фонда.

Он знает это не со слов. В день, когда всех азовцев эвакуировали с завода, Жаворонок получил тяжелое ранение. Поэтому он проходил “лечение” в медицинском учреждении Донецка, где сразу после ампутации его начали допрашивать.

Фактически, это было не лечение, а сохранение жизни, чтобы мы просто дожили до возможного обмена.

Кроме того, с первых дней пытаются психологически сломать дух украинских воинов, рассказывают, что они никому не нужны и все равно проиграют.

Кому-то иглы вонзали в рану, кого-то пытали водой. Некоторые ребята получали недостаточное лечение.

Военный из ГУР Минобороны Дмитрий Усиченко, у которого позывной Вишня, соглашается и добавляет, что после таких моральных издевательств шли допросы и угрозы убить защитников украинской государственности.

К сожалению, угрозы перешли в реальность, и пленных бойцов Азова массово убили в Еленовке. Такой террор россиян Вишня не собирается оставлять безнаказанным, ведь в том бараке погибли его собратья.

Когда будет возможность он расскажет в Гааге обо всех зверствах оккупантов над пленными. Россияне совершили теракт, это страна — террорист.

Кроме физической расправы, им не разрешали позвонить родным, не давали доступа к новостям. К ним не пустили представителей ни одной международной организации. Во время допросов россияне пытались сломать и заставить признаться в преступлениях, которые совершили они сами.

Другой воин Азова — Денис Чепурко с позывным Манго, тоже побывавший в Еленовке — рассказывает, как пленники спали на полу комнаты площадью метр на метр и получали всего 600 миллилитров непитьевой воды на два дня.

Полная пресс-конференция азовцев

Кроме того, оккупанты во время допросов пытались заставить его подписать бумаги против своего командования. Россияне хотели таким образом сбросить с себя всю ответственность за уничтожение некогда мирного Мариуполя.

Однако критическое мышление позволит понять, что тот судебный процесс, который устраивают пленным, уже имеет заготовленный приговор, подкрепляемый низкосортными фактами.

Враг должен понести наказание за всех убитых людей, которых сжигали целыми кварталами, за изуродованный город и травмированных детей.

Если хочешь узнать подробнее, как украинские военные восстанавливаются после пережитого в героическом городе, читай интервью с морпехом из Мариуполя, пережившим выстрел из танка и российский плен.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!