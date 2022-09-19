С беременными нет связи с апреля! Сколько украинских женщин в плену РФ

Мирные акции в поддержку военнопленных женщин, которых российские оккупанты вывезли из Мариуполя, прошли во многих украинских городах и даже в Европе.

Люди снова и снова призывают сделать все возможное и украинские власти, и весь мир, чтобы вернуть пленных домой, ведь забывать о наших людях нельзя.

Беременная военнопленная Марьяна Мамонова

В российском плену находятся много женщин, в том числе и беременная врач Марьяна Мамонова, которой скоро рожать.

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Поэтому с каждым днем ​​семье становится все страшнее, ведь за полгода, пока она в плену, от нее нет никаких известий. Родные и неравнодушные украинцы просто умоляют освободить ее и вернуть домой.

Ждите меня, я все равно вернусь домой, — рассказывает о последнем разговоре с сестрой Анна.

С апреля Марьяна находится в российском плену. С тех пор ни одной вести.

Видео, на котором кадыровцы выстроили пленных с завода Ильича в Мариуполе, родные просмотрели сотни раз.

Военный медик служила в морской пехоте, имела четыре ротации на Восток Украины. Марьяна пошла на войну через месяц после свадьбы. О том, что беременна, узнала уже в бомбоубежище, где оборонялась ее бригада.

Родные знают, что она находится в Донецке, в родильном отделении местной больницы. Родить военная должна в начале октября. Поэтому семья ожидает ее скорейшего возвращения, чтобы ребенок родился не в плену.

Военнопленные женщины — сколько их

По приблизительным подсчетам, сейчас в руках российских захватчиков находятся около 130 женщин.

Ищет свою сестру Екатерину Павленко и Андрей Лебедюк. Она также попала в плен к российским оккупантам в апреле.

Дома ее ждут двое маленьких деток. Сейчас известно только то, что держали Екатерину в Таганроге в СИЗО № 2. Кроме военной, там было еще 15 человек. На всех пленных было только две кровати, воды не было, санузел не работал.

Украинцы постоянно проводят мирные акции, чтобы напомнить миру о наших пленных защитниках и защитницах.

Это строгое нарушение Женевской конвенции, и оно не единственное. Среди пленных есть беременные женщины и малолетние дети, — говорит соорганизатор акции Наталья Райниш.

Во время акции во Львове одна из участниц нарисовала образ беременной женщины за решеткой, как символ несокрушимости украинок и их веру в будущее.

Ранее военная парамедик Тайра рассказала о пытках, плене и боях за Мариуполь.

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