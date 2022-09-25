Повернулася з полону на дев’ятому місяці вагітності та вдома народила донечку — історія медикині Мар’яни Мамонової

Медики на війні — справжні герої. Люди в білих халатах рятують наших захисників та мирних жителів, ризикуючи власним життям.

Однією з таких є Мар’яна Мамонова. Лікарем вона мріяла стати з дитинства — і стала військовим медиком у Бердянську. Сама дівчини родом з Рівненщини, Млинова.

Війна у 2022 році застала її “на нулі” у Маріуполі. Дівчина щойно дізналася — вона при надії.

Тоді ще ніхто не розумів, у яке пекло росіяни перетворять місто за кілька днів. Мар’яна разом із колегами та десятками цивільних переховувалися від обстрілів у металургійному заводі імені Ілліча. Медикиня рятувала життя інших попри свою вагітність.

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У квітні всіх, хто був на заводі, захопили в полон кадировці. Про те, що Мар’яна також у руках окупантів, її рідні дізналися з відео, поширеного ними.

Вона була єдиною серед чоловіків.

Вагітна у полоні

Сестра Ганна згадує: востаннє перед звільненням чула Мар’яну ввечері 4 квітня. Уже ранком 5 квітня стало відомо, що бойова медикиня опинилася в полоні. Відтоді звісток про доньку батьки Мар’яни так і не отримували.

Мама медикині зізнається: чекала доньку так, що до кожного звуку прислухалася.

Коли був передостанній обмін полоненими, я побачила, що виміняють медика. Я була така впевнена, що це — Мар’яна… але мені так ніхто й не подзвонив.

Від уже обміняних полонених українців батьки дізналися: їхню Мар’яну утримують в Оленівці. Попри жахливі умови перебування, ті запевнили: до дівчини військові ставляться краще, аніж до інших полонених, бо вона вагітна.

Допомагали і співкамерники: стежили, аби дівчина могла бути на свіжому повітрі, віддавали їй свою їжу, навіть власні ліжка.

На підтримку бойової медикині у рідній Рівненщині проводили флешмоб. А у своєму Twitter Антон Геращенко опублікував фото дівчини та її історію.

Medic Mariana Mamonova was captured on 4th April in Mariupol. She was 2 months pregnant then.



Mariana is detained in Olenivka and will give birth soon. Her family is afraid she won’t be exchanged on time and the baby might be taken away by Russians.



???? А. Martsynkevych pic.twitter.com/Vc1SR3kvpC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 8, 2022

Повернулася додому на 9 місяці вагітності

Та сталося диво! В ніч на 22 вересня, коли відбувся, безумовно, історичний обмін військовополоненими, вдалося повернути додому й Мар’яну Мамонову.

Вона перша вийшла з автобуса обміняних українських військових. На дев’ятому місяці вагітності дівчина таки вирвалася з полону — не додому, але в безпечне місце. До неї уже поспішають батьки: мати Мар’яни вірила, що донька народить не в колонії Оленівки.

Чекав на звільнення Мар’яни і її чоловік Василь. В інтерв’ю ВВС він зізнається: дізнався про вагітність Мар’яни уже під час війни.

Вона надіслала мені емодзі мами, тата й дитинки. Так я й зрозумів.

Мар’яна Мамонова народила доньку

Близько четвертої ранку 25 вересня стала відома радісна новина — Мар’яна народила донечку в Луцькому перинатальному центрі.

Дівчинка з’явилась на світ з вагою 3 кг 259 г та зростом 57 см. Українська захисниця та її немовля почуваються добре.

Про жахи російського полону раніше розповідала парамедикиня Тайра, котру нещодавно звільнили з полону. Читай, що розповіла вона.

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