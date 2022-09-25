Вернулась из плена на девятом месяце беременности и дома родила дочь — история медика Марьяны Мамоновой

Медики на войне — настоящие герои. Люди в белых халатах спасают наших защитников и мирных жителей, рискуя собственными жизнями.

Одной из таких является Марьяна Мамонова. Врачом она мечтала стать с детства — и стала военным медиком в Бердянске. Сама девушки родом из Ровенской области, Млынова.

Война в 2022 году застала ее “на нуле” в Мариуполе. Девушка только узнала — она беременна.

Тогда еще никто не понимал, в какой ад россияне превратят город через несколько дней. Марьяна вместе с коллегами и десятками гражданских скрывались от обстрелов в металлургическом заводе имени Ильича. Медик спасала жизнь других, несмотря на все тяготы беременности.

В апреле всех находившихся на заводе захватили в плен кадыровцы. О том, что Марьяна также в руках оккупантов, ее родные узнали из видео, распространенного ими.

Она была единственной среди мужчин.

Беременная в плену

Сестра Анна вспоминает: последний раз перед освобождением слышала Марьяну вечером 4 апреля. Уже утром 5 апреля стало известно, что боевой медик оказалась в плену. С тех пор известий о дочери родители Марьяны не получали.

Мама Марьяны признается: ждала дочь так, что к каждому звуку прислушивалась.

Когда был предпоследний обмен пленниками, я увидела, что выменяют медика. Я была так уверена, что это Марьяна… но мне так никто и не позвонил.

От уже обменяных пленных украинцев родители узнали: их Марьяну удерживают в Еленовке. Несмотря на ужасные условия пребывания, те заверили: к девушке военные относятся лучше, чем к другим пленникам, потому что она беременна.

Помогали девушке и сокамерники: следили, чтобы девушка могла быть на свежем воздухе, отдавали ей свою еду, даже собственные кровати.

В поддержку боевого медика в родной Ровенской области проводили флешмоб. А в своем Twitter Антон Геращенко опубликовал фото Марьяны и ее историю.

Medic Mariana Mamonova was captured on 4th April in Mariupol. She was 2 months pregnant then.



Mariana is detained in Olenivka and will give birth soon. Her family is afraid she won’t be exchanged on time and the baby might be taken away by Russians.



???? А. Martsynkevych pic.twitter.com/Vc1SR3kvpC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 8, 2022

Вернулась домой на 9 месяце беременности

Но случилось чудо! В ночь на 22 сентября, когда состоялся, безусловно, исторический обмен военнопленными, удалось вернуть домой и Марьяну Мамонову.

Она первая вышла из автобуса обменяных украинских военных. На девятом месяце беременности девушка вырвалась из плена — не домой, но в безопасное место. К ней уже спешат родители: именно мать Марьяны верила, что дочь родит не в колонии Еленовки.

Ждал освобождения Марьяны и ее муж Василий. В интервью BBC он признается: узнал о беременности Марьяны уже во время войны.

Она послала мне эмодзи мамы, папы и ребенка. Так я и понял.

Марьяна Мамонова родила дочь

Около четырех часов утра 25 сентября стала известна радостная новость — Марьяна родила дочку в Луцком перинатальном центре.

Девочка появилась на свет с весом 3 кг 259 г и ростом 57 см. Украинская защитница и ее малышка чувствуют себя хорошо.

Об ужасах российского плена рассказывала и недавно освобожденная из плена парамедик Тайра. Читай ее историю.

Подписывайся на наш Telegram и читай все новости!