Мы не можем молчать, у нас душа кричит! Истории родных украинских пленных моряков

Более 40 военных моряков, защищавших Мариуполь, уже полгода находятся в плену. Это моряки с поисково-спасательного судна Донбасс, а также бронированных катеров Лубны и Кременчуг.

Их родственники не знают, где они и в каком состоянии. Почти половинe из них Россия даже не подтверждает. А тех, кого вносят в списки для обмена, вычеркивает. Родственники пленных моряков долго боялись огласки, но сейчас в отчаянии они рассказали свои истории.

Остался верен своей стране

Александр Бойчук — легендарный командир минного тральщика Геническ, старенького, но гордого! Как и его экипаж. Они изрядно позлили оккупантов во время аннексии Крыма! Не только не изменили присяге, но пытались прорваться и забрать судно.

Оккупанты обещали Александру золотые горы, чтобы тот перешел на их сторону. Но услышали то же, что позднее им сказали защитники острова Змеиный.

Встретиться с оккупантами снова Александру пришлось в Мариуполе. Еще с декабря он отправился туда из Бердянска — выполнять боевое задание на поисково-спасательном судне Донбасс.

— Сначала все были на кораблях, вынуждены были их оставить и подчиниться Нацгвардии. Уже с Нацгвардией сначала были в порту, а затем обороняли город, — рассказывает жена Александра Оксана Бойчук.

Она тоже военнослужащая. Говорит: на связь во время боев муж выходил редко. Они были под постоянным огнем оккупантов. В последний раз слышала его в марте. Уже шесть месяцев адской тишины.

Полгода в плену около 40 моряков из Мариуполя. Их семьи за эти полгода стали как родные — поддерживали друг друга и боялись кричать вслух о своем горе, чтобы не навредить. Но терпение лопнуло.

Мы не можем больше молчать! У нас душа кричит! Освободите наших мужей — говорят родные.

Так и не увидел сына

Муж Валентины — Дмитрий Климович — старший помощник командира судна Донбасс. Они жили в Мариуполе. В день полномасштабного вторжения Валентина была на девятом месяце беременности.

Дмитрий приказал ей бежать. Своего сына, которого так ждал, Дмитрий так и не увидел, только фото, которое Валентина послала из роддома. Сейчас Тимофей уже научился говорить “папа”.

Хочет вернуть сына

О встрече с отуом мечтает и сын Евгения Мартынова, а мать с нетерпением ждет его возвращения. В последний раз родственники слышали его тоже еще в марте. Тогда он не говорил о себе. Попросил выезжать из оккупированного Высокополья Херсонской области.

Я осталась без дома, двора, транспорта… Это не важно. Важно, чтобы сына вернули… — говорит мать Евгения Лилия Мартынова.

Родственники в отчаянии. Они обращались к Красному кресту и даже ООН. Но никто не может сказать, живы ли их родные. Обращались и в координационный центр, вышли с надеждой, ведь об их мужчинах помнят.

Украинцы не изменяют своей Родине и защищают ее всеми силами. Ранее мы рассказывали историю крымского Тавра, защищавшего Азовсталь.

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