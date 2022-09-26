Наш полк – это зов защищать Родину! История крымского Тавра, стоявшего на защите Азовстали

Он не планировал становиться военным. Также не догадывался, что когда-нибудь придется покинуть Крым. И никак не могло быть даже в мыслях, что когда-нибудь попадет в российский плен.

Богдан Кротевич — один из 215 украинских защитников, вернувшихся в Украину в результате обмена пленными в ночь на 22 сентября.

Сейчас больше известен по своему позывному Тавр. Получил он такое наименование уже во время службы, когда пришлось покинуть родной полуостров.

Просто увидел, как бесчестно забывают о присяге военные в Крыму, переходя на сторону оккупантов, и решил, что раз не удалось защитить родной дом, то необходимо встать на оборону всей Украины.

Добровольцем пошел в полк Азов еще в 2014 году, сразу после аннексии. Даже учебу не успел закончить спокойно, делал все заочно, будучи уже на службе.

Наш полк — это зов защищать Родину, стоять за нее до конца, — цитирует Богдана Украинский ветеранский фонд.

После этого участвовал в несметном количестве боев в зоне АТО. Широкиное, Марьинка, Красногоровка — лишь одни из многих населенных пунктов, которые оборонял Богдан вместе с собратьями.

Однако навеки теперь в памяти останется Мариуполь, где пришлось пройти самые большие жизненные испытания, переродившись из обычного человека в одну из легенд украинской армии.

Каждый из нас понимает, зачем он надел военную форму. Каждый из нас на протяжении восьми лет готовился к этому.

Чрезвычайная преданность не могла не отразиться на карьере военного, поэтому из обычного солдата он смог дослужиться до звания майора и начальника штаба. И даже на столь высокой должности беспокоился больше всего о подчиненных.

В таком звании и встретил полномасштабную войну, а также обрел “новое”. Российские пропагандисты назвали его нацистом. Однако дома, в Украине, Владимир Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени За личное мужество и самоотверженность.

Это не просто красивые слова на бумаге, а засвидетельствованное настоящее мужество, которое проявил военный во время обороны Мариуполя. Тавр после долгих и изнурительных боев делился с подписчиками, что даже в окружении и без сна защитники учатся новым технологиям, а обычные медики превращаются в полевых хирургов.

Даже когда у них заканчивались боеприпасы к одному виду вооружения, военные быстро овладевали тем, что осталось. Все — для того, чтобы не отдать врагу ни одного сантиметра своей земли.

Так, пройдя немало троп в Карпатах, он не побоялся оборонять восточные степи. Увидев такое количество боли и горя в полуразрушенном Мариуполе во время боев, он находил под завалами тюльпаны.

И даже вернувшись из ада российских пыточных в плену, Тавр уже пытается вернуться к жизни и прилагает усилия, чтобы помочь собратьям тоже обнять свои семьи дома — на украинской земле.

Только со слов родных защитников Азовстали украинцы могут узнать, как чувствуют себя наши герои. Читай, что рассказала мама Святослава Паламара “Калины” о состоянии азовца после плена.

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