Наш полк — це поклик захищати Батьківщину! Історія кримського Тавра, який стояв на захисті Азовсталі

Він не планував ставати військовим. Також не здогадувався, що колись доведеться покинути Крим. І аж ніяк не могло бути навіть у думках, що колись потрапить у російський полон.

Богдан Кротевич — один з 215 українських захисників, які повернулись в Україну внаслідок обміну полоненими в ніч на 22 вересня.

Зараз він більш відомий за своїм псевдо Тавр. Отримав таке найменування вже під час служби, коли довелось покинути рідний півострів.

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Просто побачив, як безчесно забувають про присягу військові в Криму, переходячи на бік окупантів, і вирішив, що якщо не вдалося захистити рідну домівку, то необхідно стати на оборону всієї України.

Добровольцем пішов у полк Азов ще у 2014 році, одразу після анексії. Навіть навчання не встиг закінчити спокійно, все робив заочно, перебуваючи вже на службі.

Наш полк — це поклик захищати Батьківщину, стояти за неї до кінця, — цитує Богдана Український ветеранський фонд.

Після цього брав участь у незчисленній кількості боїв у зоні АТО. Широкине, Мар’їнка, Красногорівка — лише одні з багатьох населених пунктів, які обороняв Богдан разом із побратимами.

Проте навіки тепер у пам’яті залишиться Маріуполь, де довелось пройти найбільші життєві випробування, переродившись зі звичайної людини в одну з легенд українського війська.

Кожен з нас розуміє, навіщо він одягнув військову форму. Кожен з нас впродовж восьми років готувався до цього.

Надзвичайна відданість не могла не позначитись на кар’єрі військового, тому зі звичайного солдата він зміг дослужитись до звання майора та начальника штабу. І навіть на такій високій посаді турбувався найбільше про підлеглих.

У такому званні й зустрів повномасштабну війну, а також здобув “нове”. Російські пропагандисти назвали його нацистом. Однак вдома, в Україні, Володимир Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня За особисту мужність і самовідданість.

Це не просто красиві слова на папері, а засвідчена справжня мужність, яку виявив військовий за час оборони Маріуполя. Тавр після довгих та виснажливих боїв ділився з підписниками, що навіть в оточенні та без сну оборонці вчаться новим технологіям, а звичайні медики перетворюються на польових хірургів.

Навіть коли у них закінчувались боєприпаси до одного виду озброєння, військові швидко опановували те, що залишилось. Усе — задля того, щоб не віддати ворогу жодного сантиметра своєї землі.

Так, пройшовши немало стежин у Карпатах, він не побоявся обороняти східні степи. Побачивши таку кількість болю та горя у напівзруйнованому Маріуполі під час боїв, він знаходив під завалами тюльпани.

І навіть повернувшись із пекла російських катівень в полоні, Тавр вже намагається повернутись до життя та докладає зусиль, щоб допомогти побратимам теж обійняти свої сім’ї вдома — на українській землі.

Лише зі слів рідних захисників Азовсталі українці можуть дізнатись про те, як почуваються наші герої. Читай, що розповіла мама Святослава Паламара “Калини” про стан азовця після полону.

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