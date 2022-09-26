Розповіді

Наш полк — це поклик захищати Батьківщину! Історія кримського Тавра, який стояв на захисті Азовсталі

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 13:00
Тавр
Фото: Instagram

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