Интервью

Здоровье подорвано — мама Святослава Паламара “Калины” о состоянии азовца после плена

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 23 сентября 2022, 16:00
Мама Святослава Паламаря "Калини" про стан сина після полону
Фото: Facebook

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