Здоровье подорвано — мама Святослава Паламара “Калины” о состоянии азовца после плена

Украина и весь мир долго и с надеждой ждали возвращения украинских героев из плена оккупантов. В ночь на 22 сентября это наконец произошло — часть пленных военных были освобождены из вражеского плена. Среди них и заместитель командира полка Азов — Святослав Паламар с позывным “Калина”.
Боль, которую чувствует мать и семья пленного военного, — самая сильная. Мама азовца “Калины” Лидия рассказала о том, что чувствовала все это время и в каком состоянии сейчас Святослав Паламар.
Мы старались делать митинги, все, что реально. Плести сетки, делать все, чтобы забыть, что дети в плену, — рассказывает мама “Калины” Лидия Паламарь.
Мы старались делать митинги, все, что реально. Плести сетки, делать все, чтобы забыть, что дети в плену, — рассказывает мама “Калины” Лидия Паламарь.
Самым страшным, делится женщина, было то, что семья не знала, где находятся военные. У них были версии, что азовцев вывезли в Россию или в так называемую ДНР.
Лидия вспоминает, когда российские пропагандисты написали, что собирают клетки для мариупольцев, которых будут казнить, и написали, что это для командиров, у семьи был шок.
Перед пленом я видела его видеообращение. Ужасное. Видела, насколько ему тяжело. Он позвонил 20 мая и сказал: “Мама, некоторое время со мной не будет связи. Но не переживай” и потом звонок оборвался, — рассказывает Лидия.
Перед пленом я видела его видеообращение. Ужасное. Видела, насколько ему тяжело. Он позвонил 20 мая и сказал: “Мама, некоторое время со мной не будет связи. Но не переживай” и потом звонок оборвался, — рассказывает Лидия.
Тогда азовцы верили, что деблокада могла быть, но уже было поздно. За четыре месяца от сына не было ни одного звонка. Это было самым страшным для матери.
— Когда мне позвонили и спросили, вижу ли я происходящее, что освобождают мариупольцев, 215 человек, и они едут через Чернигов, я смотрела все каналы, переключала один за другим, — рассказывает Лидия.
Затем родственники прислали фото Святослава, где их пять командиров, что они живы. Немного спустя невестка сказала, что когда сын позвонил, в первую очередь хотел услышать сына. Тот узнал отца и сказал, как сильно его ждут.
Потом он позвонил и мне. Сказал, что все в порядке. Смотреть без слез было невозможно. Но он жив, он в безопасности. Это самое главное.
Потом он позвонил и мне. Сказал, что все в порядке. Смотреть без слез было невозможно. Но он жив, он в безопасности. Это самое главное.
Лидия благодарит президента, все службы, которые были задействованы. Говорит, что теперь сможет спокойно заснуть и знать, что ее ребенок жив.
Я знаю, что это страшная боль для него, потому что Святослав потерял много собратьев. Но он держится, нам нужно учиться у него. Он никогда не говорил, как ему тяжело, не показывал, — говорит Лидия.
Я знаю, что это страшная боль для него, потому что Святослав потерял много собратьев. Но он держится, нам нужно учиться у него. Он никогда не говорил, как ему тяжело, не показывал, — говорит Лидия.
Мать Святослава рассказала и о физическом состоянии сына.
Здоровье подорвано. Если он весил всегда 90 кг, то сейчас — всего 60. Главное, что он жив. Мы его откормим, отпоим.
Здоровье подорвано. Если он весил всегда 90 кг, то сейчас — всего 60. Главное, что он жив. Мы его откормим, отпоим.
До конца войны Святослав Паламарь и командиры Азова будут находиться в Турции.
Ранее мы рассказывали, что пережила супруга Святослава “Калины” во время его плена.
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