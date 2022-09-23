Здоровье подорвано — мама Святослава Паламара “Калины” о состоянии азовца после плена

Украина и весь мир долго и с надеждой ждали возвращения украинских героев из плена оккупантов. В ночь на 22 сентября это наконец произошло — часть пленных военных были освобождены из вражеского плена. Среди них и заместитель командира полка Азов — Святослав Паламар с позывным “Калина”.

Мама азовца Святослава Паламара о состоянии сына

Боль, которую чувствует мать и семья пленного военного, — самая сильная. Мама азовца “Калины” Лидия рассказала о том, что чувствовала все это время и в каком состоянии сейчас Святослав Паламар.

Мы старались делать митинги, все, что реально. Плести сетки, делать все, чтобы забыть, что дети в плену, — рассказывает мама “Калины” Лидия Паламарь.

Самым страшным, делится женщина, было то, что семья не знала, где находятся военные. У них были версии, что азовцев вывезли в Россию или в так называемую ДНР.

Лидия вспоминает, когда российские пропагандисты написали, что собирают клетки для мариупольцев, которых будут казнить, и написали, что это для командиров, у семьи был шок.

Перед пленом я видела его видеообращение. Ужасное. Видела, насколько ему тяжело. Он позвонил 20 мая и сказал: “Мама, некоторое время со мной не будет связи. Но не переживай” и потом звонок оборвался, — рассказывает Лидия.

Тогда азовцы верили, что деблокада могла быть, но уже было поздно. За четыре месяца от сына не было ни одного звонка. Это было самым страшным для матери.

Первые слова после освобождения из плена

— Когда мне позвонили и спросили, вижу ли я происходящее, что освобождают мариупольцев, 215 человек, и они едут через Чернигов, я смотрела все каналы, переключала один за другим, — рассказывает Лидия.

Затем родственники прислали фото Святослава, где их пять командиров, что они живы. Немного спустя невестка сказала, что когда сын позвонил, в первую очередь хотел услышать сына. Тот узнал отца и сказал, как сильно его ждут.

Потом он позвонил и мне. Сказал, что все в порядке. Смотреть без слез было невозможно. Но он жив, он в безопасности. Это самое главное.

Лидия благодарит президента, все службы, которые были задействованы. Говорит, что теперь сможет спокойно заснуть и знать, что ее ребенок жив.

Здоровье “Калины” после плена

Я знаю, что это страшная боль для него, потому что Святослав потерял много собратьев. Но он держится, нам нужно учиться у него. Он никогда не говорил, как ему тяжело, не показывал, — говорит Лидия.

Мать Святослава рассказала и о физическом состоянии сына.

Здоровье подорвано. Если он весил всегда 90 кг, то сейчас — всего 60. Главное, что он жив. Мы его откормим, отпоим.

До конца войны Святослав Паламарь и командиры Азова будут находиться в Турции.

Ранее мы рассказывали, что пережила супруга Святослава “Калины” во время его плена.

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