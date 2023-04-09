Уже год никаких известий — семьи пленных о возвращении своих защитников

Год в плену без всякого известия. Семьи бойцов 501-го батальона бригады морской пехоты еще раз призывают помочь вернуть из неволи их мужчин, отчаянно защищавших Мариуполь от россиян.

Почти без еды, оружия и боеприпасов они боролись до последнего, пока их не захватили в плен. С тех пор от защитников жены и матери не получили ни одного известия. И в списки на обмен они попадают очень редко, утверждают семьи пленных.

Прошел год с тех пор, как морпех 501-го батальона 36-й бригады Денис вместе с собратьями попал во вражеский плен в Мариуполе.

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Его жена Юлия, которая вместе с детьми успела выехать из Бердянска, говорит, что в последний раз общалась по телефону с любимым в прошлом году 26 марта.

Он думал, что оттуда не выйдет, прощался. Говорил: “Запомни, я тебя люблю, детей береги”. Это был самый длинный разговор.

Узнать хоть что-то удалось после освобожденных из плена собратьев. Они рассказали, что к середине февраля Денис был в колонии Ряжской, Рязанской области. Но что с ним сейчас — неизвестно.

Год в неизвестности о судьбе своего мужа живет и Екатерина. С 4 апреля ее Алексей в плену, куда с завода Азовмаш попали еще около 250 защитников Мариуполя 501-го отдельного батальона.

Им было нечем отбиваться, отстреливаться. И ребят взяли в плен. Они были в тройном кольце, выхода не было. Они героически отражали атаки до последнего.

Мужчина защищал Широкино. А когда началась полномасштабная война, попал в Мариуполь. В прошлом году 5 марта женщина разговаривала с ним в последний раз. Он уверял, что все будет хорошо. А если исчезнет — просил ждать. Уже больше года от мужчины никаких известий.

За год из 501-го батальона вернуть домой удалось почти двадцать защитников, говорит женщина. Но в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркивают процесс обмена очень сложный. Информацию о каждом собирают по крохам. И искать наших пленников не прекращают ни на миг.

Переговорный процесс со страной-агрессорой продолжается непрерывно. Тем временем родственники пленных ждут и верят, что скоро домой вернут и их защитников.

Но об ужасах российской неволи рассказывают украинцы уже по возвращении домой. Читай, как двоим мужчинам удалось выжить во время плена в окружении.

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