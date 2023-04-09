Люди

Вже рік жодної звістки — сім’ї полонених про повернення своїх захисників

Катерина Курбанова Назар Бурхан 09 Квітня 2023, 22:00

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