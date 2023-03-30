Люди

Їх катували і змушували нас слухати! Історія парамедикині, що повернулася з полону та доглядає за сином побратима

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 30 Березня 2023, 17:00
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Їх катували і змушували нас слухати! Історія парамедикині, що повернулася з полону та доглядає за сином побратима
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