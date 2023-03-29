Човнами тікали на інший берег водосховища: як двом чоловікам вдалося вижити під час полону в оточенні

Рік тому в ці дні наші захисники швидкими темпами визволяли окуповані населені пункти Київщини. Розбивали ворожі колони, штаби та не лишали ані шансу закріпитись поблизу столиці. Заблокованими залишались і села, у яких не було росіян, але через підірвані мости виїхати звідти було неможливо.
Одне з них — Сухолуччя. Мальовниче село на березі Київського водосховища не постраждало від ворожих атак, але його мешканці теж пережили чимало страху.
У перший день великої війни мешканець села Сухолуччя Роман Копил разом із сім’єю з Києва вирішив тікати у село. Сухолуччя — затишний населений пункт, з одного боку оточений Київським морем, з іншого — заповідною зоною.
Щоб зупинити колони росіян, наші військові підірвали міст, що вів до столиці. Тому Сухолуччя виявилося заблокованим і хоч не в окупації, але в оточенні.
Налякані місцеві почали човнами тікати на інший берег водосховища. Та для багатьох це закінчилося смертю. Тоді загинуло вісім людей.
Налякані місцеві почали човнами тікати на інший берег водосховища. Та для багатьох це закінчилося смертю. Тоді загинуло вісім людей.
Інший мешканець села — Андрій Руденко — згадує, як люди боялися, що окупанти зайдуть у село.
Ці двоє сусідів приїхали рятувати пораненого, а потрапили до рук окупантів. Так чоловіки опинились у так званому СІЗО для цивільних — це завод у Димері.
— Біля вуха постійно був чи автомат, чи пістолет, з якого вони стріляли, ножем водили по горлу.
У кімнаті перебувало зо 20 людей, найдовше — місяць — тримали інженера, який допоміг українським військовим підірвати дамбу водосховища і відрізати окупантам шлях на Київ.
У кімнаті перебувало зо 20 людей, найдовше — місяць — тримали інженера, який допоміг українським військовим підірвати дамбу водосховища і відрізати окупантам шлях на Київ.
За місяць у полоні, кажуть, побувало 70 людей. Зв’язані та у повній темряві, із харчування — піввідра води та відро з супом. Вигоди — у цій же кімнаті.
Тікаючи зі свого штабу, росіяни залишили полонених, і це їх врятувало. Та, вийшовши на волю, люди побачили, що техніка із “зетками” досі їздить вулицями Димера.
Попри загрозу, чоловіки минули два блокпости та опинились вдома у Сухолуччі. Але так пощастило не всім: частина полонених зникли безвісти, а частина — опинилися в Росії.
Попри загрозу, чоловіки минули два блокпости та опинились вдома у Сухолуччі. Але так пощастило не всім: частина полонених зникли безвісти, а частина — опинилися в Росії.
Сьогодні Національний спротив опублікував мапу, на якій позначені місця, де утримують депортованих українських дітей. Дивись у матеріалі, куди вивозять українських дітей.
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