Від Карельських концтаборів до військових баз у Новосибірську: Спротив склав мапу, куди росіяни депортують українських дітей

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Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Березня 2023, 15:15
куди РФ вивозить дітей з України
Фото: Pexels

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