Від Карельських концтаборів до військових баз у Новосибірську: Спротив склав мапу, куди росіяни депортують українських дітей

Окрім вбивства нашої нації, росіяни вдаються до ще одного рівня геноциду — депортації українських дітей та насильницьке їхнє переміщення вглиб РФ. За даними Офісу омбудсмена та платформи Діти війни, лише офіційно з України депортовано більше як 19,5 тисяч дітей. Російська сторона заявляє про 744 тисячі вивезених дітей з України.

Центр національного спротиву склав мапу, на яку нанесені місця, куди росіяни депортують українських дітей. Як зазначають автори, карта постійно оновлюється, додаються нові дані.

Куди РФ вивозить дітей з України

Якщо глянути на позначки, можна зрозуміти: дітей вивозять не лише до так званих “санаторіїв” чи на всиновлення у російські сім’ї: українців заселяють на території військових баз та концтаборів на краю Російської Федерації.

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Тобто, попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, та насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів.

До таборів потрапляють:

сироти, при цьому деякі з яких стали такими внаслідок вбивства їх батьків самими росіянами;

діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень;

окремі інші випадки.

В таборах, за заздалегідь підготовленою програмою, дітей навчають російській історії, викривленому трактуванні війни в України, також діти там вчать російський гімн.

Всього на мапі нанесено 45 дитячих творів й 12 мілітарних таборів.

Також росіяни займаються так званим “перевихованням” підлітків, готують до війни проти їхньої ж батьківщини.

Нагадаємо, що нещодавно Гаазький суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської омбудсменки з прав дітей Марії Львової Бєлової саме за незаконну депортацію дітей з України.

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