Зловлять та заарештують? Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Війна в Україні

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Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Березня 2023, 18:23
Гаага Путін
Фото: Depositphotos

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