Зловлять та заарештують? Суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Терористична Росія стала країною, від якої відцурався практично весь світ. І хоч українці постійно наголошують, що сучасна російсько-українська війна — не лише путінська, а геноцид іншого народу з бажання росіян, та керівника РФ однозначно треба покарати.

До такої думки дійшли й у Гаазі: суд видав ордер на арешт Путіна.

Що це означає — пояснюємо далі.

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Ордер на арешт Путіна: що відомо

У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Рішення було прийнято через підозру у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

В Офісі генпрокурора України пояснили, що за межами Росії Путіна та Львову-Бєлову мають право затримати та передати до суду.

— Палата досудового провадження II на підставі клопотань Прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям, — наголошується в повідомленні.

Путіна мають заарештувати та передати до суду 123 країни, які ратифікували Римський статут.

Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк наголосила, що усіх злочинців, які причетні до воєнних злочинів в Україні, буде обов’язково покарано.

Справедливість буде відновлено! Міжнародних злочинців та викрадачів українських дітей — покарано!

Як може проходити суд над Путіним та що чекає на Росію як країну загалом — про це ми писали дещо раніше.

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