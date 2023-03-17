Война в Украине

Поймают и арестуют? Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Виктория Мельник, редактор сайта 17 марта 2023, 18:23
Гаага Путин
Фото: Depositphotos

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Репатріація тіла з-за кордону: що необхідно знати
Что делать, если родственник умер за границей? Особенности репатриации тела в Украину — документы и цена
Паспорт
Как оформить загранпаспорт онлайн и какие для этого нужны документы
Чи можна схуднути за допомогою води - пояснює дієтологиня
Похудеть с помощью воды: миф или правда? Диетолог объяснила влияние воды на организм человека
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Репатріація тіла з-за кордону: що необхідно знати
Як діяти, якщо родич помер за кордоном? Особливості репатріації тіла в Україну — документи та ціна
Репатріація тіла з-за кордону: що необхідно знати
Что делать, если родственник умер за границей? Особенности репатриации тела в Украину — документы и цена
хімчистка
Испортили вещи в химчистке? Рассказываем, что ты можешь сделать

Видео
0:04:10
Изюм новости

Здесь посадим цветы! Изувеченный Изюм возвращается к жизни
0:02:18
Роман
“На меня упал весь потолок”: как подросток выжил после обстрела дома в Бахмуте
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе и технике врага: карта боевых действий в Украине 17 марта в режиме онлайн
0:07:05
Авдіївка сьогодні: наслідки обстрілів та ситуація у місті
Оккупанты уничтожают Авдеевку постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами: какая ситуация в городе и как живут местные
0:04:16
Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: історії очевидців у роковини трагедії
Весь театр — куча камней, и они кричат! Истории выживших во время авиаудара по драмтеатру Мариуполя
0:06:09
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 16 березня
Какая ситуация в Бахмуте сегодня: о сбитом вражеском самолете и усложненной логистике
0:02:34
Ракетний удар по інтернату у Харкові 15 березня: що відомо про наслідки обстрілу
Таких громких взрывов не слышали с прошлой весны! Россияне разрушили интернат в Харькове — последствия жестокого удара
0:06:40
У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога — Гуменюк
Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ
0:03:50
Сувениры из российской техники
Сувенир с фронта: как волонтеры делают часы из российской техники
0:03:32
Гуртом готують для ЗСУ: як у Мирному допомагають захисникам
Готовят для ВСУ на единственной уцелевшей кухне: как люди из села Мирное помогают защитникам
Больше видео
Репатріація тіла з-за кордону: що необхідно знати
Читать дальше
Что делать, если родственник умер за границей? Особенности репатриации тела в Украину — документы и цена
Корабельная коалиция
Читать дальше
Корабельная коалиция и “секреты” нейтральных вод: как Украина ведет войну в море

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь