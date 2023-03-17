Поймают и арестуют? Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Террористическая Россия стала страной, отвергнутой практически всем миром. И хотя украинцы постоянно подчеркивают, что современная российско-украинская война — не только путинская, а геноцид другого народа по желанию россиян, руководителя РФ однозначно нужно наказать.

К такому мнению пришли и в Гааге: суд выдал ордер на арест Путина.

Что это значит — объясняем дальше.

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Ордер на арест Путина: что известно

В Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львово-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Решение было принято по подозрению в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило по меньшей мере с 24 февраля 2022 года.

В Офисе генпрокурора Украины объяснили, что за пределами России Путина и Львова-Белова имеют право задержать и передать в суд.

— Палата досудебного производства II на основании ходатайств Прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что нанесло ущерб украинским, — отмечается в сообщении.

Путина должны арестовать и передать в суд 123 страны, ратифицировавшие Римский устав.

Вицеспикер ВР Елена Кондратюк подчеркнула, что все преступники, причастные к военным преступлениям в Украине, будут обязательно наказаны.

Справедливость будет восстановлена! Международные преступники и похитители украинских детей — наказаны!

Как может проходить суд над Путиным и что ждет Россию как страну в целом — об этом мы писали несколько раньше.

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Главное фото: Depositphotos