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От Карельских концлагерей до военных баз в Новосибирске: Спротив составил карту, куда россияне депортируют украинских детей

Виктория Мельник, редактор сайта 28 марта 2023, 15:15
куда РФ вывозит детей из Украины
Фото: Pexels

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