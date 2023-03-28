От Карельских концлагерей до военных баз в Новосибирске: Спротив составил карту, куда россияне депортируют украинских детей

Кроме убийства нашей нации, россияне предпринимают еще один уровень геноцида — депортацию украинских детей и насильственное их перемещение вглубь РФ. По данным Офиса омбудсмена и платформы Дети войны, только официально из Украины депортировано более 19,5 тысячи детей. Российская сторона заявляет о 744 тысячах вывезенных детей из Украины.

Центр национального сопротивления составил карту, на которую нанесены места, куда россияне депортируют украинских детей. Как отмечают авторы, карта постоянно обновляется, добавляются новые данные.

Куда РФ вывозит детей из Украины

Если посмотреть на отметки, можно понять: детей вывозят не только в так называемые санатории или на усыновление в российские семьи: украинцев заселяют на территории военных баз и концлагерей на краю Российской Федерации.

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То есть, несмотря на то, что российская пропаганда утверждает о вынужденном шаге и эвакуации детей, на самом деле детей вывозят постоянно как из прифронтовых, так и из отдаленных от боевых действий районов.

В лагеря попадают:

сироты, при этом некоторые из которых стали таковыми в результате убийства их родителей самими россиянами;

дети из интернатов, у которых есть родственники в Украине, но их все равно принудительно вывозят;

дети родителей, которые не прошли фильтрацию и попали в российские застенки;

отдельные другие случаи.

В лагерях, по заранее подготовленной программе, детей обучают российской истории, искривленной трактовке войны в Украине, также дети там учат российский гимн.

Всего на карте нанесено 45 детских заведений и 12 милитарных лагерей.

Также россияне занимаются так называемым “перевоспитанием” подростков, готовят к войне против их же родины.

Напомним, недавно Гаагский суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российскому омбудсмену по правам детей Марии Львовской Беловой именно за незаконную депортацию детей из Украины.

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