Війна в Україні

15 маленьких українців вдома! Що відомо про повернення дітей

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Березня 2023, 14:50
15 українських дітей повернулися в Україну після незаконної депортації
Фото: Facebook

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