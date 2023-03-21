15 маленьких українців вдома! Що відомо про повернення дітей

Росія незаконно вивезла тисячі українських дітей. За цей злочин міжнародний кримінальний суд навіть видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Україна робить усе можливе, щоб знайти та повернути депортованих дітей. Сьогодні, 21 березня, стало відомо, що вдалося повернути додому 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками. Цю новину повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про повернення українських дітей

15 дітей, що вдалося повернути Україні, з міст Харківської та Херсонської областей, які окупували ще на початку повномасштабної війни.

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— Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. На сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей, — повідомив Дмитро Лубінець.

Куди звертатися при незаконній депортації

Дмитро Лубінець нагадує, що у разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації тебе та(або) твоєї родини, можна звернутися до Офісу омбудсмана:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на гарячу лінію: 0 800 501 720;

за телефоном: 044 299 74 08.

Окрім того, у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини на сайті Діти війни у розділі Надіслати звернення в один клік.

Раніше Ірина Верещук розповіла, як повертають депортованих дітей.

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