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“Розповіли, як переносили та закопували маму”: Верещук про дітей, яких вдалося повернути додому

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Березня 2023, 16:00
“Розповіли, як переносили та закопували маму”: Верещук про дітей, яких вдалося повернути додому
Фото: Facebook

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