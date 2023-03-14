“Розповіли, як переносили та закопували маму”: Верещук про дітей, яких вдалося повернути додому

Повномасштабна війна в Україні поранила, вбила, депортувала тисячі українських дітей. Лише за офіційними даними Офісу Генерального прокурора, станом на 14 березня відомо про 464 загиблих дитини, 373 зниклих безвісти та 935 поранених дітей.

Ще понад 16 тисяч дітей окупаційна влада РФ депортувала вглиб своєї території, як колись діяли німці.

Разом з тим, 10397 дітей знайдені, а 308 повернуто додому. Про те, як відбувається процес повернення дітей з окупованих територій та що вони переживають під час цієї великої війни — розповіла віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами Верещук, українській стороні вдалося повернути до України двох дівчаток та їхню старшу сестру. Те, що пережили діти — страх, розпач та смерть матері.

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— Вони були з Маріуполя. Батька у них не було, а мама загинула на очах у дітей. І це було дуже страшно. Особливо, коли ми їх повернули, вони розповіли про те, як переносили маму, як закопували, — каже міністерка.

Ірина Верещук нагадала, що тепер Україна зобов’язує батьків неповнолітніх дітей виїздити з регіонів, де є активні бойові дії та обстріли.

Читати на тему Відмовитись не можна залишитись: Кабмін дозволив примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій Таке рішення має спонукати батьків відповідально ставитись до питання евакуації їхніх дітей.

— Життя дітей в окупації схоже на пекло, це життя позбавлене радощів, і там немає нічого хорошого для дітей, — каже міністерка. — Якщо ми говоримо про більш підлітковий вік, то діти піддаються незаконній мобілізації.

Окупанти під виглядом медичного обстеження використовують медичну інфраструктуру та депортують наших дітей.

До того ж Верещук нагадала, що росіяни масово депортують українських дітей на територію Росії. Відбувається це під виглядом вивезення до санаторіїв у РФ, на яке батьки дають згоду.

— Те, що ви розумієте мову окупанта й ворога, те, що він схожий на людину і ви думаєте, що він врятує вашу дитину — це неправда. Вони обманюють і вивозять дітей.

У нас є реальні кейси, де батьки звертаються, бо не можуть знайти своїх дітей, втратили з ними зв’язок. І потім з’ясовується, що вони давали на це згоду, — наголошує Верещук.

Що переживають діти, які жили в окупації та чим їм можна допомогти після повернення спокою — раніше ми писали пояснення психологів, як діяти в такій ситуації.

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