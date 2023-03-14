“Рассказали, как переносили и закапывали маму”: Верещук о детях, которых удалось вернуть домой

Полномасштабная война в Украине ранила, убила, депортировала тысячи украинских детей. Только по официальным данным Офиса Генерального прокурора, по состоянию на 14 марта известно о 464 погибших ребенка, 373 пропавших без вести и 935 раненых детей.

Еще более 16 тысяч детей оккупационные власти РФ депортировали вглубь своей территории, как когда-то действовали немцы.

Вместе с тем, 10397 детей найдены, а 308 возвращены домой. О том, как происходит процесс возвращения детей с оккупированных территорий и что они переживают во время этой великой войны, — рассказала ыицепремьер-министр Ирина Верещук в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Верещук, украинской стороне удалось вернуть в Украину двух девочек и их старшую сестру. То, что пережили дети, — страх, отчаяние и смерть матери.

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— Они были из Мариуполя. Отца у них не было, а мама погибла на глазах у детей. Это было очень страшно. Особенно когда мы их вернули, они рассказали о том, как переносили маму, как закапывали, — говорит министерша.

Ирина Верещук напомнила, что Украина обязывает родителей несовершеннолетних детей выезжать из регионов, где есть активные боевые действия и обстрелы.

Читать по теме Отказаться нельзя остаться: Кабмин разрешил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий Такое решение призвано побудить родителей ответственно относиться к вопросу эвакуации их детей.

— Жизнь детей в оккупации похожа на ад, эта жизнь лишена радостей, и там нет ничего хорошего для детей, — говорит министр. — Если мы говорим о более подростковом возрасте, то дети подвергаются незаконной мобилизации.

Оккупанты под видом медицинского обследования используют медицинскую инфраструктуру и депортируют наших детей.

К тому же, Верещук напомнила, что россияне массово депортируют украинских детей на территорию России. Происходит это под видом вывоза в санатории в РФ, на которые родители дают согласие.

— То, что вы понимаете язык оккупанта и врага, то, что он похож на человека и вы думаете, что он спасет вашего ребенка, — это неправда. Они обманывают и вывозят детей.

У нас есть реальные кейсы, где родители обращаются, потому что не могут найти своих детей, потеряли с ними связь. И потом выясняется, что они давали на это согласие, — подчеркивает Верещук.

Что переживают дети, которые жили в оккупации и чем им можно помочь по возвращении покоя — раньше мы писали объяснения психологов, как поступать в такой ситуации.

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