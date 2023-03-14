Война в Украине

“Рассказали, как переносили и закапывали маму”: Верещук о детях, которых удалось вернуть домой

Виктория Мельник, редактор сайта 14 марта 2023, 16:00
Верещук
Фото: Facebook

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