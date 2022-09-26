Психология

Обвиняют себя в смерти родных и хотят отомстить — психолог о реакциях детей, переживших оккупацию

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 сентября 2022, 09:00
Що розповідають та відчувають діти, які пережили окупацію
Фото: Pexels

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