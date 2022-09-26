Обвиняют себя в смерти родных и хотят отомстить — психолог о реакциях детей, переживших оккупацию

От российской агрессии пострадали тысячи украинцев, среди которых много детей. Травматический опыт, который они пережили, может остаться с ними на всю жизнь. Поэтому следует его прорабатывать, поддерживать их и создавать чувство безопасности, ведь дети — будущее Украины.

Сотни украинских детей пережили оккупацию, находились в зонах активных боевых действий, потеряли родных, поэтому нуждаются в помощи психолога.

В Гостомеле, который был под оккупацией, в лицее №1 с детьми работает психолог Екатерина Троценко. Она рассказала Ольге Чайко для Фактов ICTV.Здоровье о работе с малышами.

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Как дети ведут себя во время воздушной тревоги

Сейчас укрытие лицея сложно назвать бомбоубежищем, ведь на стенах разноцветные коврики, на столе конструкторы и другие забавы для детей. Екатерина приложила значительные усилия, чтобы дети чувствовали себя в безопасности даже во время воздушной тревоги, хотя они все равно сильно волнуются.

У нас в школе есть дети, которые пережили оккупацию, есть дети, которые убегали от обстрелов, есть те, кто потерял одного из родителей, — говорит Екатерина.

По ее словам, они постоянно спрашивают: “К нам снова придут оккупанты? Они будут в нас стрелять? А скажите, пожалуйста, лицей рухнет? А мы выживем? А родители нас найдут?”

Так что Екатерина Троценко советует успокаивать детей своим примером. Ведь многое зависит от настроя самих родителей. Не стоит обещать ребенку, что не подвластно тебе, например, когда закончится война. Следует успокоить его в конкретный момент и дать ощущение безопасности.

— Я им говорю: “Все будет хорошо. Нас защищают, мы с вами сейчас вместе. Мы надеемся”. Я им не обещаю ничего, потому что никто не знает, когда кончится война. Но мы должны детям внушать надежду, что все будет хорошо, — отмечает психолог.

Что рассказывают дети

Она делится историей: один из ее подопечных, мальчик, перешедший в 5, признался, что когда вырастет, хочет быть снайпером и стрелять в российских военных. Он видел, как оккупанты расстреливали женщин, и как те лежали мертвые.

По словам психолога, дети, потерявшие жилье, скучают по игрушкам. А потерявшие родных обвиняют себя. Екатерина проводит с ними беседы и объясняет, что дети не виноваты, но на осознание нужно время.

Часто они говорят: “Мне нужно было позвонить папе и сказать: “Не иди туда”. Или: “Если бы я была рядом, я бы ему помогла, он бы не умер”, — говорит женщина.

Специалистка отмечает — все зависит от ребенка, его состояния, от настроений в семье. Поэтому она часто работает и с мамами и другими родными.

По ее словам, украинцы наконец-то перестали бояться психологов и начали обращаться за помощью к специалистам. Основной темой сейчас является война.

Часто травматический опыт может стать причиной серьезных расстройств. Раньше мы рассказывали о признаках депрессии у ребенка.

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