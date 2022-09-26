Психологія

Звинувачують себе у смерті рідних та хочуть помститися — психологиня про реакції дітей, які пережили окупацію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 09:00
Що розповідають та відчувають діти, які пережили окупацію
Фото: Pexels

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