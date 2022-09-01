Діти Героїв: від кого чекати допомоги тим, хто втратив на війні одного чи обох батьків?

Офіційно через війну сиротами стали понад 3 тис. дітей, але це число є далеким від реальності. На жаль, діти, що втратили одного або обох батьків, залишаються назавжди скаліченими “русскім міром”.

У квітні в Україні заснували Благодійний фонд Діти Героїв, покликаний надавати якісну комплексну допомогу дітям, що залишилися без батьківської опіки або втратили одного з батьків.

Наразі фонд супроводжує 600 дітей, але до кінця року планує взяти під опіку близько 5 тис. Для охочих підтримати організацію та її підопічних на сайті доступні реквізити та історії тих, кого називають Діти Героїв.

Яку допомогу надає Благодійний фонд Діти Героїв?

Екстрена допомога. Фонд допомагає евакуювати дітей з небезпечних територій та надає допомогу в інших термінових питаннях.

Регулярна фінансова допомога. Кожен підопічний, що має відповідні документи, отримує 5 тис. гривень як першу фінансову допомогу, 2 тис. гривень до дня народження та грошову допомогу на День захисту дітей та інші свята.

Також батькам допомагають здобути фінансову стабільність. Крім прямої фінансової допомоги, діти отримують теплий одяг, взуття, засоби для навчання та розвитку від партнерів фонду.

Соціалізація. З підопічними та опікунами працюють психологи та педагоги, фонд влаштовує відпочинкові табори як по Україні, так і за кордоном. Також є у доступі різні види психологічної терапії.

З підопічними та опікунами працюють психологи та педагоги, фонд влаштовує відпочинкові табори як по Україні, так і за кордоном. Також є у доступі різні види психологічної терапії. Live Assistance — це допомога на всіх етапах перебування в фонді, що надається особистим помічником родини, також юридична допомога та опрацювання додаткових запитів від сімей.

Освіта. З допомогою благодійного фонду діти мають доступ до навчання в школах, дошкільної підготовки, а також атрибутів для відновлення онлайн-навчання.

Менторство та кар’єрна орієнтація. Окрім профільних таборів та допомоги зі вступу до ЗВО, підопічні мають можливість поспілкуватися з українськими зірками та медійними особами.

Такі програми дуже допомагають дітям відновитися після травматичного досвіду війни. На щастя, волонтерські рухи створюють програми для психологічної та фізичної допомоги дітям та жінкам — про одну з таких можеш прочитати у нашому матеріалі.

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