Друг моєї дитини втратив близьких на війні: як підготувати сина чи доньку до важкої розмови

Війна сіє горе та приносить нещастя в українські родини. Якщо друг (подруга) чи однокласник(-ця) твоєї дитини втратив(-ла) близьку людину, то потрібно підготувати свого сина чи доньку до важкої розмови.

UNICEF в Україні поділився порадами для батьків, як правильно пояснити своїй дитині, що сталось, та як на це потрібно реагувати.

Говори правду

Якщо тобі потрібно повідомити сумну новину дитині, то варто розповісти правду без прикрас та вигадок.

Наприклад: мені стало відомо, що батько (ім’я друга) загинув на війні. Це дуже страшно та сумно. Зараз всій сім’ї важко. Можливо, твоєму другу потрібна підтримка. Як думаєш, що ми можемо для нього зробити?

Підготуй дитину до можливих реакцій

Дитині потрібно пояснити, що коли людина втрачає близьких, то може одночасно відчувати багато емоцій. Сум може раптово змінюватись радістю й навпаки, а звична поведінка дуже мінлива. Але це нормально!

Наприклад: якщо раптом ти помітиш, що твій друг злиться чи сумує без видимої на це причини, то не сприймай це на свій рахунок. Друзі пізнаються в біді, тож спробуй зрозуміти та підтримати свого приятеля.

Поділися своїм досвідом

У дитини ще немає свого життєвого досвіду, на який би вона могла спиратись. Тож розкажи їй про те, що траплялося з тобою.

Наприклад: у дитинстві мені здавалось, що нещастя інших людей може перекинутись на мене. Тому я намагався(-лась) уникати спілкування із сумними однолітками. Та зараз я розумію, що моя підтримка може зцілити когось і бути потрібною іншим.

Поясни, як підтримати

У важких ситуаціях підібрати правильні слова буває нелегко, тож варто продумати їх наперед. Допоможи в цьому дитині.

Наприклад: підтримати тих, кому боляче, можна багатьма способами: “Я знаю, що сталось, і мені дуже шкода”, “Ми всі завжди пам’ятатимемо твого(-ю) батька (матір)”, “Якщо ти хочеш щось зробити в пам’ять свого рідного (намалювати картину, зробити вечір пам’яті тощо), то я тобі завжди допоможу”.

Навчи не ставити зайвих питань

Діти від природи дуже допитливі. Тому їм може бути цікаво, як саме почувається людина після втрати родича чи що стало причиною смерті.

Але вони не розуміють, що прості запитання можуть сильно ранити. Попередь про це дитину.

Наприклад: настрій твого друга може швидко змінюватись. Навіть одне запитання може стати причиною для смутку чи сліз. Людина може бути мовчазною або навпаки дуже багато говорити. Та твій друг має відчувати співчуття, а не жалість до себе.

Нагадай про власні кордони

Звісно, коли в людини горе, варто проявляти більшу терпимість до неї. Та точно не можна заплющувати очі на грубість, неповагу чи знецінення. Нагадай дитині, що не потрібно забувати про свої кордони.

Наприклад: якщо твій друг раптом став грубим чи агресивним до тебе, то не треба відповідати йому тим самим. Але скажи йому, що ти почуваєшся погано через його поведінку й не хочеш, щоб така ситуація знову повторювалась.

Розкажи про ввічливість

Люди, які переживають втрату близьких, хочуть спілкуватись, як зазвичай, щоб хоч на якийсь час відволіктись від свого горя. Розкажи дитині, що не можна акцентувати на смерті рідних її друга.

Наприклад: не шушукайся та не припиняй розмову з іншими, коли в кімнату входить друг. Так не ввічливо робити в будь-якому разі. Але коли людина вразлива, то може це сприйняти як жалість чи ворожість до себе.

Батькам та вчителям варто долучати дитину, яка переживає втрату, до загальних справ. Так вона відчує важливість своєї діяльності, а також власне місце в класі чи групі.

Проте в жодному разі не можна змушувати робити малюка робити те, що він не хоче. Адже у скорботі він може просто не мати сил навіть на найпростіші завдання.

Після смерті близького родича дитина може взагалі не йти на контакт зі своїми однолітками та друзями, не спілкуватися з вчителями та рідними. Читай, як підтримати дитину, яка закрилась у собі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!