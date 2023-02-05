Ще 16 маленьких українців вдома! Як Україна змогла повернути дітей з Росії та окупованих територій

До України повернули ще 16 дітей, яких Росія незаконно утримувала в окупованому Криму та на території Росії. Більшість з них — жителі Херсона. Ще торік у жовтні, коли місто було під контролем російських військ, окупанти масово вивозили дітей. Батькам розповідали, що це поїздка до Криму на канікули.

Сотні родин відпустили своїх доньок і синів. Але за два тижні ніхто назад не повернувся. Завдяки надзусиллям волонтерів декого з маленьких херсонців змогли повернути в родини. Ми розповімо, який шлях подолали родини, які не бачили своїх дітей чотири місяці.

У дорозі маленькі українці провели не одну добу. Усі вони сумували за рідним домом і раді, що нарешті повернулися.

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Історія двох сестер

Валерії лише десять років, вона міцно притискає український прапор. Це перше, що вона попросила купити маму, коли перетнули державний кордон.

Я давно хотіла потримати прапору України. У таборі ми бачили лише прапор Криму та Росії, — каже дівчинка.

Ірина відправила у табір одразу двох доньок. Окупанти агітували це зробити навіть через вчителів. Мовляв, там безпечніше, ніж у Херсоні. Але повернення дітей постійно відкладали, через обіцяні два тижні ніхто не повернувся.

Через відхід російських військ з Херсона ворог закрив сполучення з півостровом. Дістатися лівого берега Херсонщини стало неможливо. З батьками українських дітей росіяни перестали виходити на зв’язок. Пізніше через дітей передали, що це була не поїздка на оздоровлення, а евакуація. Ірина каже:

Росіяни розповідали, що за кілька місяців, без нашого відома, нас можуть позбавити батьківських прав. Казали, що більше ніколи не знайдемо дітей. Було страшно, — зізнається вона.

Рідних сестер — Валерію та Олександру — розмістили у різних таборах. Три місяці вони не знали нічого одна про одну. Старшу Олександру без дозволу батьків відправили вчитися в окупований Генічеськ. Вона розповідає: навіть попри тиск українські діти наважуються на протести.

Як повернути дітей з Росії

Поки єдиний вихід врятувати неповнолітніх українців з Росії чи окупованих територій — приїхати за ними особисто. Зробити це можуть лише батьки чи офіційні опікуни. Волонтери, які вже втретє влаштовують поїздку, допомогли оформити всі документи та розробили маршрут.

Дорогою назад на двох російських пунктах пропуску батьків із дітьми заборонили випускати. Мовляв, Володимир Путін видав закон, що українці можуть перетинати сухопутний кордон лише один раз: заїхати чи виїхати. Поверталися через Литву. За останні кілька місяців волонтери змогли повернути близько півсотні незаконно вивезених українських дітей.

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