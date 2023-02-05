Еще 16 маленьких украинцев дома! Как Украина смогла вернуть детей из России и оккупированных территорий

В Украину вернули еще 16 детей, которых Россия незаконно удерживала в оккупированном Крыму и на территории России. Большинство из них — жители Херсона. Еще в октябре прошлого года, когда город был под контролем российских войск, оккупанты массово вывозили детей. Родителям рассказывали, что это поездка в Крым на каникулы.

Сотни семей отпустили своих дочерей и сыновей. Но через две недели никто назад не вернулся. Благодаря сверхусилиям волонтеров, некоторых маленьких херсонцев смогли вернуть в семьи. Мы расскажем, какой путь проделали семьи, которые не видели своих детей четыре месяца.

В дороге маленькие украинцы провели не одни сутки. Все они скучали по родному дому и рады, что наконец-то вернулись.

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История двух сестер

Валерии всего десять лет, она крепко прижимает украинский флаг. Это первое, что она попросила купить маму, когда пересекли государственную границу.

Я давно хотела подержать флаг Украины. В лагере мы видели только флаг Крыма и России, — говорит девочка.

Ирина отправила в лагерь сразу двух дочерей. Оккупанты агитировали это делать даже через учителей. Мол, там безопаснее, чем в Херсоне. Но возвращение детей постоянно откладывали, через обещанные две недели никто не вернулся.

Из-за отхода российских войск из Херсона враг закрыл сообщение с полуостровом. Добраться до левого берега Херсонской области стало невозможно. С родителями украинских детей россияне перестали выходить на связь. Позже через детей передали, что это не поездка на оздоровление, а эвакуация. Ирина говорит:

Россияне рассказывали, что через несколько месяцев без нашего ведома нас могут лишить родительских прав. Говорили, что больше никогда не найдем детей. Было страшно, — признается она.

Родных сестер — Валерию и Александру — разместили в разных лагерях. Три месяца они не знали ничего друг о друге. Старшую Александру без разрешения родителей отправили учиться в оккупированный Геническ. Она рассказывает: даже несмотря на давление украинские дети отваживались на протесты.

Как вернуть детей из России

Пока единственный выход спасти несовершеннолетних украинцев из России или оккупированных территорий — приехать за ними лично. Сделать это могут только родители или официальные опекуны. Волонтеры, которые уже в третий раз организовывают поездку, помогли оформить все документы и разработали маршрут.

На обратном пути на двух российских пунктах пропуска родителей с детьми запретили выпускать. Мол, Владимир Путин издал закон, что украинцы могут пересекать сухопутную границу только один раз: заехать или выехать. Возвращались через Литву. За последние несколько месяцев волонтеры смогли вернуть около полусотни незаконно вывезенных украинских детей.

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