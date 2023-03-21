15 маленьких украинцев дома! Что известно о возвращении детей

Россия незаконно вывезла тысячи украинских детей. За это преступление Международный уголовный суд даже выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львов-Беловой.
Украина делает все возможное, чтобы найти и вернуть депортированных детей. Сегодня, 21 марта, стало известно, что удалось вернуть домой 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями. Эту новость сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
15 детей, которые удалось вернуть Украине, из городов Харьковской и Херсонской областей, что были оккупированы еще в начале полномасштабной войны.
— Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы могли увидеть родных и быть на своей земле. На сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей, — сообщил Дмитрий Лубинец.
Дмитрий Лубинец напоминает, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации тебя и/или твоей семьи, можно обратиться в Офис омбудсмена:
Кроме того, в случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка на сайте Дети войны в разделе Отправить обращение в один клик.
Ранее Ирина Верещук рассказала, как возвращают депортированных детей.
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