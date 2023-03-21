15 маленьких украинцев дома! Что известно о возвращении детей

Россия незаконно вывезла тысячи украинских детей. За это преступление Международный уголовный суд даже выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львов-Беловой.

Украина делает все возможное, чтобы найти и вернуть депортированных детей. Сегодня, 21 марта, стало известно, что удалось вернуть домой 15 украинских детей совместно с их мамами и законными представителями. Эту новость сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно о возвращении украинских детей

15 детей, которые удалось вернуть Украине, из городов Харьковской и Херсонской областей, что были оккупированы еще в начале полномасштабной войны.

Сейчас также смотрят

— Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы могли увидеть родных и быть на своей земле. На сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей, — сообщил Дмитрий Лубинец.

Куда обращаться при незаконной депортации

Дмитрий Лубинец напоминает, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации тебя и/или твоей семьи, можно обратиться в Офис омбудсмена:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0 800 501 720;

по телефону: 044 299 74 08.

Кроме того, в случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка на сайте Дети войны в разделе Отправить обращение в один клик.

Ранее Ирина Верещук рассказала, как возвращают депортированных детей.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!