Україна

Битва за Київ: як оборонялася столиця й чому росіяни так бояться бабусь Київщини

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 21 Грудня 2022, 20:00

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