Битва за Київ: як оборонялася столиця й чому росіяни так бояться бабусь Київщини

Російські терористи хотіли захопити Київ за три дні, у лютому та березні кинули на столицю більшість своїх сил. Але недооцінили українців, які за свою землю воюють уже дев’ять років і нікому її не віддадуть.

Успішна оборона Києва розтрощила задуманий російський бліцкриг. Вона показала, чия армія насправді найсильніша, а чия — збіговисько убивць, ґвалтівників і катів, які несуть за собою тільки розруху.

Найбільший удар на себе бере передмістя Києва — Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка. Щоб не підпустити росіян до столиці, 25 лютого довкола підривають мости. На переправі у Романівці згодом під час евакуації ховалися люди, коли росіяни відкрили по них вогонь.

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Але столиця не скоряється ні за три дні, ні за наступні тижні. Тож росіяни починають ще інтенсивніший ракетний терор, щоб залякати киян. За 23 дні повномасштабного вторгнення поцілили по 36 багатоповерхівках, загинуло понад 200 людей, і майже тисяча поранених.

Успішна оборона Києва показала, що боротися за перемогу в Україні будуть навіть підлітки, які дронами вистежували окупантів, і бабусі, які запам’ятовували координати російських танків і здавали їх ЗСУ, годували окупантів отруєними пиріжками та зачиняли їх у підвалах.

У матеріалі згадуємо, як оборонялася столиця.

Радимо подивитись, як виглядає Ірпінь зараз на Київщині та що відбувається у місті.

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