Київ після удару: коли буде світло та тепло у будинках столиці

Унаслідок вчорашнього обстрілу Києва у місті досі не вдається відновити електропостачання. Про те, коли буде світло у Києві, розповіли у компанії ДТЕК.

Коли буде світло у Києві

Енергетики повідомляють, що станом на вечір вдалося відновити електропостачання до об’єктів критичної інфраструктури — лікарень, метро та інших.

А от ситуація з житловими будинками не така оптимістична. За попередніми прогнозами ДТЕК, кияни відчуватимуть складнощі зі світлом щонайменше до вечора вівторка, 20 грудня.

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— Маємо надію, що сьогодні вдасться підняти рівень споживання електроенергії ще на 20–30%, — зазначили в енергетичній компанії.

У Києві діють аварійні відключення, тож поки спрогнозувати, коли буде світло у будинках киян, важко.

Водопостачання у Києві

Ще з вечора усі мешканці Києва не мають проблеми з постачанням води.

Але ранком вівторка, 20 грудня, міський голова Віталій Кличко попередив про те, що через відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом двох годин у місті можливі перебої з водопостачанням.

Опалення у Києві

Частково опалення подається до будинків киян. Утім, котельні, що обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Тож якщо у тебе ще не включили опалення, це обов’язково станеться згодом.

Коли буде світло: Київська область

Блекаут в деяких районах на Київщині може тривати до 23 грудня, але заживлювати споживачів почнуть уже сьогодні. Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба Українським новинам.

— Відновлюванні роботи тривають. Потрібно ще дві-три доби для того, щоб змінити ситуацію, — сказав він.

Кулеба додає, що ситуація з електрикою в регіоні складна через наслідки обстрілів, які відбулись 19 грудня вночі. Разом з тим, він запевнив, що сьогодні уже почнуть давати світло у домівки.

Раніше ми розповідали про відключення світла та давали відповіді на найчастіші запитання про енергетику.

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