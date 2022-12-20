Україна

Київ після удару: коли буде світло та тепло у будинках столиці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 09:36
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